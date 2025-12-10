València prevé adjudicar la protectora municipal a una empresa de control de plagas y otra con sospecha de maltrato animal

El Ayuntamiento de València prevé adjudicar la gestión de la protectora municipal de Benimàmet a una Unión Temporal de Empresas formada por compañías de Castellón y Andalucía. El proceso sigue abierto y falta recabar documentación, de modo que la adjudicación aún no es firme.

Esta UTE es la única candidata, tras la exclusión de su competidora, Modepran, a hacerse con el Servicio de Gestión Integral de Recogida, Acogida, Atención Veterinaria y Mantenimiento de Animales en los Centros Municipales de Animales abandonados en el municipio de València. Es decir, en sus manos quedará la gestión de los refugios de animales de Benimàmet y Natzaret –han unido los dos centros en estos pliegos–, lo que se traduce en la vida de unos 300 perros y más de un centenar de gatos.

Las entidades que han unido recursos para optar a esta licitación pública son ADDA OPS y Athisa Medio Ambiente y su presentación como asociación temporal no ha estado exenta de polémica.

Por una parte, ambas se dedican al control de plagas. Actividad nada reprochable legal o profesionalmente pero que en un terreno en el que se requiere "sensibilidad" puede generar controversia, tal como razona la exconcejala de Bienestar Animal por Compromís, Glòria Tello. En lo que respecta a la segunda entidad, Athisa, que ha gestionado el cuidado de animales abandonados en varios municipios en toda España, "tiene varios expedientes penales abiertos por delitos de maltrato animal", según denuncia Modepran, la protectora que ha estado gestionando el refugio de animales municipal desde el año 2011.

Modepran impugnará la resolución

Esta protectora, que planteó la segunda oferta a la licitación pero que ha sido excluida por no alcanzar la puntuación mínima en la valoración de su memoria técnica, envió hasta tres escritos a la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de València pidiendo que se paralizase el concurso para renovar la gestión de este servicio por dos motivos: supuestas irregularidades en el proceso y las acusaciones de maltrato. Estas ultima fueron desestimadas alegando que la exclusión de un licitador en un procedimiento de contratación pública, "solo puede basarse en causas expresamente previstas y objetivamente acreditadas", y que el hecho de que existan estos procedimientos penales abiertos "sin condena firme" no es una causa de exclusión porque "vulneraría la presunción de inocencia".

Finalmente, no solo no se excluyó a la UTE del proceso, sino que ha sido la propia Modepran la expulsada del proceso de contratación para la gestión de la protectora muncipal, cuyo presupuesto para tres años es de 5,3 millones de euros que ascenderían a 7.287.839 por la previsión de conceder dos prórrogas anuales, porque "no ha alcanzado la puntuación mínima (en su memoria técnica) para seguir en la licitación", explica la Mesa de Contratación en el expediente del proceso.

En este punto, hace apenas una semana ya se informaba de que el ayuntamiento "propone la adjudicación del contrato a favor de la mercantil ADDA OPS, SA, en su calidad de licitadora que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa" por lo que el único requisito que queda pendiente, a priori, es la presentación de la documentación pertinente.

Amparo Requena, responsable de Modepran, ha avanzado a Levante-EMV que impugnarán la resolución cuando se abra el plazo para poder hacerlo tanto por las presuntas anomalías en el proceso como por las sospechas de malos tratos a animales infligidos por una de las empresas que conforman la UTE. Además reprocha que pese a llevar 14 años gestionando el refugio municipal "nos enteramos apenas 10 días antes de que venciera el plazo de presentación de ofertas porque no se nos comunicó que salía la licitación".

Por su parte, el Ayuntamiento de València mantiene que el proceso continúa abierto, que está en manos de la Mesa de Contratación y que la valoración responde únicamente a aspectos técnicos y por ello no van a hacer declaraciones al respecto.

Intento de municipalización

La gestión de los refugios de animales abandonados es un asunto delicado en el que entra en juego la sensibilidad hacia los animales. Las sospechas de que podrían existir delitos de malos tratos han puesto en alerta a parte de la ciudadanía.

Por eso, el gobierno del Rialto inició el camino hacia la municipalización del servicio. Sin embargo, la falta de personal funcionario para asumir esa gestión por la Administración local y la llegada del fin de la legislatura, dio al traste con la gestión pública del refugio.