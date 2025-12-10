València se sube a la bici de alquiler: Un nuevo sistema detallará a usuarios y turistas qué les espera en cada punto de Valenbisi

València ha premiado un proyecto destinado a mejorar el servicio de alquiler de bicicletas en la ciudad. La idea se ha bautizado como PrediBisi y servirá para predecir la disponibilidad de bicicletas en cada uno de los puntos de alquiler distribuidos por toda la urbe.

De esta forma, los usuarios podrán planificar sus desplazamientos en este medio de transporte y el servicio será más eficiente, algo que tendrá un claro impacto en la vida cotidiana de los valencianos y de los turistas que visitan la urbe.

La idea ganadora

El autor de este proyecto es Nikolas Hrudka, técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, según ha informado el Ayuntamiento de València. Hrudka ha conseguido el primer premio de proyectos de datos abiertos y periodismo de datos 2025, promovidos por la Concejalía delegada de Transparencia, Información y Defensa de la Ciudadanía del consistorio.

Predibisi "respode a una necesidad urbana real como es la gestión eficiente del sistema de bicicletas compartidas", defienden desde el consistorio valenciano. El proyecto se apoya en datos abiertos de origen municipal y "promueve el uso eficiente del servicio de Valenbisi", puesto que facilita al usuario el número de bicicletas de alquiler disponible en cada punto de la ciudad.

De esta forma, los ciudadanos y turistas que utilizan este servicio pueden planificar sus desplazamientos en Valenbisi de manera eficiente mientras, de manera colateral, se reduce el tráfico en València, algo que mejora la calidad del aire y la salud urbana.

El proyecto galardonado por el Ayuntamiento de València y premiado con 5.000 euros, tiene un claro "valor público" y un elevado "impacto social y urbano", aspectos que han sido tenidos muy en cuenta por el jurado a la hora de otorgarle el primer premio. Además, también se ha valorado "su viabilidad, sostenibilidad, originalidad y grado de innovación", han añadido desde el consistorio.

Punto de recogida de Valenbisi, el servicio de alquiler de bicicletas de València. / Levante-EMV

El concejal de Transparencia, Juan Carlos Caballero, ha destacado durante el acto de entrega de los premios que el proyecto de Nikolas Hrudka "demuestra que la inteligencia artificial y los datos abiertos pueden mejorar servicios públicos fundamentales".

En concreto, el regidor defiende que "predecir la disponibilidad de bicicletas en Valenbisi facilita los desplazamientos diarios, fomenta la movilidad activa y contribuye a reducir el uso del vehículo privado, lo que ayuda a construir una ciudad más ágil, menos contaminada y más amable".

Las otras dos iniciativas galardonadas

El segundo y tercer premio de proyectos de datos abiertos y periodismo de datos 2025 han sido, respectivamente, para Raúl Sancha y Patricia Cabezuelo. Sancha ha conseguido la segunda posición, dotada con 3.000 euros, por su "Análisis de la influencia de la meteorología y la ubicación de las estaciones en la medida de la calidad del aire".

La iniciativa permite prever episodios de contaminación y apoyar políticas públicas y, según el concejal Juan Carlos Caballero, "facilita comprender mejor el comportamiento de los contaminantes y planificar políticas más eficaces, reforzar alertas y avanzar hacia una València donde la salud ambiental sea un pilar de bienestar colectivo".

El tercer premio, galardonado con 2.000 euros, ha sido para Patricia Cabezuelo por el artículo 'València pisa el freno: el 60 % de las calles tienen límite de 30 km/h', donde se realiza un análisis visual sobre los límites de velocidad en las calles de la ciudad y "abre un debate imprescindible sobre cómo lograr calles más seguras, con menos ruido, más calmadas y, por tanto, más humanas”, en palabras de Caballero.

Entrega de los premios de datos abiertos, organizados por el Ayuntamiento de València. / A. V.

La entrega de premios ha tenido lugar en La Harinera y ha contado con la presencia de José Salvador Tárrega, director general de Transparencia y Participación de la Generalitat, así como de representantes de la Universitat Politécnica y de la Universitat de Valencia, entidades, asociaciones y comunidades de datos abiertos.