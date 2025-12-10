València tendrá trece Oficinas de Turismo en miniatura

La ciudad de València acaba de strenar trece "Quioscos Turísticos Inteligentes" que se encuentran ya operativos en distintos barrios y enclaves de interés de la ciudad. Se trata de una iniciativa lanzada desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento a través del Servicio de Turismo y la Fundació Visit València, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU.

Este miércoles, la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha acudido al Mercado de Colón para visitar uno de estos quioscos que están operativos desde este fin de semana. “La puesta en marcha de esta iniciativa supone una extensión digital y sostenible del modelo de atención al visitante de la Fundació Visit València, que facilita al visitante trámites rápidos y autónomos al mismo tiempo que se consigue una distribución más equilibrada de los flujos turísticos en la ciudad”.

En estos nuevos puntos se podrá comprar la València Tourist Card o adquirir productos turísticos vinculados a los descuentos de esta tarjeta. Por otro lado, los quioscos turísticos digitales también ofrecen información general de la ciudad en castellano, inglés, italiano, francés, alemán y holandés, con un uso sencillo e intuitivo que refuerza la autonomía del visitante internacional, y algunos de ellos contarán con un buzón de reciclaje que permite reutilizar las tarjetas, "reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y la economía circular".

También permiten que los visitantes puedan recoger sus compras online, lo que reduce colas y tiempos de espera en las oficinas tradicionales, y también que se dinamice el flujo de visitantes en otros barrios y zonas donde se encuentran los quioscos.

Ubicación de los quioscos

Los establecimientos estarán en el Mercado de Colón, Centro de Arte Hortensia Herrero, Museo de la Seda, Palacio de Congresos, Palau de les Arts, Museo L’Iber, IVAM, Mercado de la Imprenta, C.C. Nuevo Centro, C.C. Aqua, Pelikan Bike, Oficina de Turismo València Paz, Oficina de Turismo Playa de València, cuya operatividad está vinculada a la temporada estival.

“Esta nueva red de quioscos autoservicio refuerza la imagen de València como destino innovador, accesible y comprometido con la sostenibilidad, y constituye un paso decisivo en la transformación digital del servicio turístico que presta la Fundació Visit València, ampliando la disponibilidad, acercando nuevos puntos de atención al visitante y ofreciendo una experiencia más cómoda, ágil y distribuida por toda la ciudad”, ha recalcado Llobet.