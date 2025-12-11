La futura plaza del Ayuntamiento genera preocupación y críticas entre vecinos, pirotécnicos y comerciantes

El proyecto del Ayuntamiento de València para la principal plaza de la ciudad ha generado algunas quejas por parte de la Federación Vecinal, incertidumbre entre los comerciantes y las tiendas de flores y preocupación en el mundo de la pirotecnia. La alcaldesa, María José Catalá, defiende, sin embargo, su proyecto por estar "arraigado en la tradición valenciana" y no ser un "diseño de franquicia". Es más, frente a la posibilidad de que haya un recurso judicial por no respetar el diseño ganador del concurso, Catalá asegura que se ha cumplido con las bases del mismo.

Desde la Federación de Asociaciones Vecinales de València opinan que "al igual que se hizo un proceso participativo para el proyecto inicial que aprobó el gobierno municipal anterior, si se proponían cambios sustanciales por parte del actual gobierno municipal se debería haber hecho una exposición pública para recoger las opiniones de la ciudadanía".

La entidad vecinal recuerda que "el urbanismo de la ciudad, la estructuración de sus calles y plazas, y lo que viene vinculado a aspectos relacionados como la movilidad sostenible, la accesibilidad, el fomento de la vida comunitaria y la convivencia es importante que se desarrolle a partir de la participación ciudadana real".

La pirotecnia, preocupada

También el sector pirotécnico ha echado en falta más participación. En su caso, además, tienen serias dudas acerca de la compatibilidad del nuevo arbolado con las mascletaes. Y es que el proyecto incluye la subplaza conocida como "plaza de la mascletà". Hasta ahí todo bien, porque el colectivo profesional se siente halagado por la distinción. Pero a partir de ahí empiezan los problemas. El más importante, la forma ovalada de la zona de disparo. "No es igual que disparar en una plaza rectangular o como la de ahora, que se dice que es trapezoidal. El montaje es muy diferente y, visto tal como está diseñado, veo complicado que los disparos sean iguales", aseguraba la presidenta de la Asociación de Pirotécnicos de la Comunitat Valenciana (Piroval), María José Lora. "Aunque señalan que hay más superficie, más cantidad no quiere decir necesariamente mejor".

Varios son los aspectos que suscitan las dudas. Sobre todo, el óvalo, si se piensa, por ejemplo, en el elemento que más marca la diferencia, el terremoto, que por lógica se aplica en disposición cuadrada. "No adaptaremos, por supuesto, pero no es el mejor diseño". Lora espera que, si hay revisión, "nos pregunten, porque la verdad es que no se nos preguntó ni con el proyecto inicial ni con este". Más aún, la disposición del óvalo en el plano también presenta otra duda: "se ve muy vencido hacia la fachada de la antigua Telefónica. Así, tal como está, dudo mucho que con las distancias de seguridad pueda haber mucha gente".

Y hay otro aspecto añadido: "la visibilidad. Veo los dibujos y hay muchos árboles y mucho jardín en todas las calles. Que sí, que es importante que haya arbolado, bien, pero eso, para los disparos, es un problema de donde se pone el público y cómo lo ve". Por mucho que, "sobre todo la mascletà, es un espectáculo muy sensorial, se escucha, pero todos sabemos lo que gusta aquí y, por ejemplo, los efectos de colores marcan mucho: que si uno hace la Senyera, otro de morado...". Y "esto es en lo tocante a la mascletà, porque con los castillos lo veo aún más complicado".

Por último, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, en la que se engloban las floristerías de la plaza del Ayuntamiento, ha preferido dar su opinión después de la reunión que mantendrán hoy mismo con los responsables municipales. La nueva ubicación de las nuevas tiendas, en línea con la calle Roger de Lauria, es su principal preocupación, aunque opinan que "todo es adaptable".

Catalá defiende su proyecto

Por su parte, María José Catalá ha defendido que su proyecto de reforma de la plaza del Ayuntamiento tiene "un sello muy valenciano" al priorizar los elementos identitarios. "Es una plaza que solo puede hacerse aquí y me parece un gran proyecto. Estoy convencida de que lo vamos a hacer bien", ha aseverado.

"A mí no me valen soluciones franquicias, no me vale una plaza de ayuntamiento que la pudieras hacer igual en Málaga, en Madrid o en Barcelona"

Catalá (PP) ha rechazado así las críticas vertidas por la oposición (Compromís y PSPV) al proyecto, ya que considera que "debe ser que ellos son más de plazas franquicia, de soluciones franquicia y de ciudades franquicia". "A mí no me valen soluciones franquicias, no me vale una plaza de ayuntamiento que la pudieras hacer igual en Málaga, en Madrid o en Barcelona".

Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas por las críticas de la oposición al anteproyecto presentado este martes, que plantea transformar el área central de la plaza en una zona elíptica que centraliza la vista del entorno. También prevé mantener la fuente e incluir una pequeña lámina de agua que se podrá pisar, así como elementos inspirados en la pirotecnia, mientras los puestos de flores se concentrarán en un lateral de la plaza.

Respuesta a la oposición

Desde la oposición, el PSPV advirtió con impulsar acciones legales si el proyecto "altera" el original --el resultante del concurso de ideas convocado por el anterior ejecutivo local-- y Compromís acusó a Catalá de dilatar la reforma para presentar un proyecto "a su gusto particular".

Catalá ha rechazado estas críticas "un poco airadas y precipitadas" y ha instado a la oposición a "mirar las bases del concurso de ideas que ellos diseñaron, que decían que al ganador se le iba a adjudicar el proyecto básico a través de un procedimiento negociado sin publicidad". Por tanto, se ha preguntado si "esa amenaza se la hacen a ellos mismos".

Dicho esto, ha asegurado que el anteproyecto se ha presentado después de "mirar mucho con el equipo redactor que la esencia se mantenga", incorporando "sensibilidades que este equipo de gobierno (PP-Vox) quería volcar y que forman parte del día a día de esta plaza".

"No es una plaza cualquiera"

"Esta plaza tiene una vida, una vida que no es la de una plaza cualquiera y que se tiene que preservar mucho. Es la catedral de la pólvora y tiene unos elementos patrimoniales que no se pueden invisibilizar y que se tienen que poner de manifiesto", ha reivindicado.

Aunque no le "sorprenden" las críticas de la oposición --"no hay nada que les parezca bien"--, Catalá ha insistido en que pretende impulsar proyectos "muy anclados en la ciudad, muy identitarios". En este caso, con una reforma que mantenga "la huella" de las 'mascletaes', de la 'plantà', y con los nuevos adoquines que simularán 'volaorets'.

Entre los elementos previstos en el anteproyecto, ha resaltado el jardín proyectado en torno al antiguo edificio de Correos, que albergará la primera sede de la Hispanic Society of America en Europa con grandes obras de Sorolla; la recuperación del antiguo jardín del convento de san Francisco, "que va a evocar toda la zona que se dirige hacia la calle san Vicente", o "esa plaza elíptica que evoca a lo que era antiguamente el mercado de las flores de Goerlich".