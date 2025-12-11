Catalá tramita el cambio de nombre de València tras desestimar más de mil alegaciones

La Comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes, del Ayuntamiento de València, que se celebrará el próximo martes, aprobará el cambio de denominación de la ciudad por la versión bilingüe en castellano y valenciano (Valencia, Valéncia). Una vez superada esa tramitación administrativa, el expediente del cambio del topónimo de la ciudad continuara con la aprobación definitiva por parte del Pleno de la Corporación y, posteriormente, su remisión a la Generalitat Valenciana.

La aprobación del expediente por la comisión de Cultura se produce después de la valoración técnica de las 1.041 alegaciones presentadas, que han sido desestimadas “por no estar suficientemente fundamentadas”. La mayoría de estas alegaciones presentadas responden a los mismos modelos de plantillas. En concreto, hay 615 alegaciones que han utilizado la misma plantilla y argumentación.

Versión bilingüe

El Ayuntamiento ha tramitado el expediente para la aprobación del cambio de denominación del municipio por la versión bilingüe, de conformidad con el artículo 8 del Decreto 69/ 2017, tal y como queda refrendado por un informe realizado por la Secretaria General del Ayuntamiento. “Desde el punto de vista del procedimiento llevado a término hasta la fecha por el Ayuntamiento en el expediente que gestiona el Servicio de Normalización Lingüística, se puede afirmar que se han seguido los trámites legales exigidos por la normativa”, destaca el informe.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente el cambio de denominación del municipio de València por la versión bilingüe, y la forma “Valéncia” para la denominación en valenciano, versión contraria a la que fija la Academia Valenciana de la Lengua (AVL)

Este acuerdo se sometió posteriormente a información pública y una vez resueltas las alegaciones, el Ayuntamiento proce a la aprobación definitiva con otro acuerdo plenario que, posteriormente, se remitirá al Consell de la Generalitat, que es el órgano al que corresponde determinar los nombres oficiales de los municipios de la Comunitat Valenciana.

A este respecto, el concejal de Acción Cultura, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha recordado que el Ayuntamiento fundamenta este cambio en el estudio técnico del “reconocido lingüista y académico de la AVL Abelard Saragossà para el cambio de denominación de la ciudad; que avala la sustitución del nombre oficial del municipio: València, por la versión bilingüe con la grafía del acento cerrado en la forma en valenciano, en coherencia con la pronunciación tradicional y mayoritaria de sus habitantes, así como con los criterios internacionales aplicables en esta materia”.

Compromís discrepa

Frente a esta apuesta del gobierno del PP y Vox, Compromís pide que se cumpla la legalidad. “Cuando tendría que trabajar en cosas tan importantes como bajar los precios de la vivienda, o mejorar la limpieza y el transporte de la ciudad, Maria José Catalá se centra en el absurdo caprichito de cambiar el nombre en València. Lo hace sabiendo que solo nos hará perder identidad, dinero y tiempo como de manera trágica pasó con la alerta de la dana, que según los técnicos se atrasó todavía más por un falso debate político sobre ortografía", explica el concejal Pere Fuset.

"Los últimos días hemos comprobado con un proceso similar como este es un asunto que legalmente compete únicamente a una AVL que ya ha sido muy clara y, por lo tanto, desde Compromís denunciamos que Catalá actúa conscientemente contra el Estatut d’Autonomia. Vigilaremos con lupa las posibles irregularidades que se cometan después de que el cambio de nombre de Catalá haya recibido más de 1000 alegaciones ciudadanas en pleno agosto. Una respuesta del vecindario espectacular que demuestra que la gente no entiende que Catalá rompa un consenso participado incluso por el gobierno de Rita Barberá", dice.

Fuset recuerda que desde 2009, con el apoyo de todos los grupos, la alcaldesa Barberà aprobó que se usaría el nombre de València en toda la imagen oficial del Ayuntamiento como prevé el mismo reglamento municipal vigente. "Solo una alcaldesa incapaz de tener proyecto propio en ya casi 3 años sacaría pecho de deshacer acuerdos consolidados generando gastos millonarios y división para tapar su incapacidad. Quizás por eso y por su costumbre de hacer trampas este nuevo trámite llega con navidad y alevosía como ya hizo en agosto con el anterior trámite”.