Compromís denuncia la falta de sensibilidad con el medio ambiente en València: un solo jardín en los presupuestos

Compromís per València ha denunciado que el presupuesto de 2026 del gobierno de María José Catalá “entierra” la València Capital Verde Europea y confirma un cambio de modelo de ciudad que afecta a la vida cotidiana de la gente: menos zonas verdes, más suciedad en las calles y un aumento constante de la contaminación. La portavoz de la coalición valencianista, Papi Robles, ha señalado que València “fue Capital Verde porque apostó por más naturaleza urbana, por cuidar la Albufera y por reducir la contaminación, pero Catalá ha roto esta senda transformadora y nos está conduciendo hacia una ciudad más gris y menos saludable”.

La concejala valencianista ha avanzado los principales datos del análisis elaborado por la coalición: “Las partidas de nuevos jardines, de la Albufera y de limpieza caen hasta un 90%. No es una exageración: el gobierno de Catalá ha reducido la política verde a hacer un solo jardín en todo 2026. Es absolutamente vergonzoso para una ciudad que había sido Capital Verde Europea. Es arrastrar aquel título por el suelo”.

Papi Robles ha recordado que no hablamos “del color de las jardineras, sino de decisiones muy graves: el incremento desproporcionado de coches, la renuncia a la Zona de Bajas Emisiones jugándose 150 millones de euros o la desaparición masiva de árboles”. Según la portavoz del segundo partido de la ciudad, este presupuesto “es la prueba final de un giro peligroso que deja atrás la ambición verde que había situado València como referente europeo”.

Recortes en todas las partidas salvo en propaganda

Por su parte, el concejal Sergi Campillo ha detallado los datos del presupuesto. En Parques y Jardines, las inversiones en nuevos jardines caen un 87% y las de reposición un 90%. “En toda la ciudad solo presupuestan un jardín. Mientras tanto, quedan paralizados proyectos ya preparados para barrios como Els Orriols, Malva-rosa, Castellar, Soternes, Campanar o San Marcel·lí. Es renunciar a ofrecer espacios verdes y calidad de vida a los barrios”.

Campillo ha alertado especialmente de la situación de l'Albufera y la Devesa: “Venimos de una dana que ha dejado el parque lleno de barro, acequias colapsadas y hábitats dañados. Es cuando más inversión necesitamos, y Catalá pasa de 1,7 millones a 300.000 €. Esto es abandonar nuestro principal tesoro natural”. También ha denunciado la eliminación del convenio con el Tancat de la Pipa “por sectarismo político”.

Limpieza y residuos

En cuanto a la limpieza y la gestión de residuos, el recorte supera el 90%. “La ciudad está más sucia, hay más quejas que nunca, y la respuesta del gobierno es recortar. Sin renovación de maquinaria ni refuerzo de servicios, la suciedad seguirá siendo el paisaje habitual”, ha advertido Campillo. En mejora climática, el presupuesto cae prácticamente a cero: “Con 40.000 € no combates la contaminación atmosférica ni adaptas la ciudad a las olas de calor. El cambio climático, para este gobierno, es un tema que maquillar, no que combatir”.

Para finalizar, Papi Robles ha remarcado que los recortes “ponen en peligro los valores ambientales y la salud de la ciudadanía”, y ha denunciado que la partida de publicidad “evidencia el cambio de rumbo: del compromiso ambiental a la propaganda”. “València no merece retroceder después de haber sido Capital Verde Europea”, ha afirmado. “Pueden cambiar las jardineras al color gris y pueden recortar presupuestos, pero no podrán cambiar que València es y quiere ser una ciudad verde, viva y orgullosa de su futuro. Y desde Compromís seguiremos trabajando cada día para que así sea”.