Catalá anuncia una ronda de consultas para modificar el proyecto de Plaza del Ayuntamiento

La reforma de la Plaza del Ayuntamiento va a dar mucho juego hasta que se materialice, que tardará todavía año. Y cada novedad que se produce genera debate. Por eso, en cuanto se dieron a conocer, con ceremonia incluida, las primeras figuraciones, estas fueron examinadas por las partes implicadas y se extrajeron sus primeras conclusiones. Y lógicamente, los primeros que tenían que pronunciarse son los que allí trabajan, sea de forma permanente o estacional. Así lo han hecho floristas, comerciantes o pirotécnicos, patas importantes de la vida cotidiana de la misma. De hecho, la primera reunión ha sido este jueves con los floristas.

La premisa que se quiere lanzar desde el ayuntamiento viene a ser que las figuraciones son siempre muy sufridas, y que con el tiempo se les aplica todo tipo de factores de corrección. Que pueden ser desde pequeñas cirugías -hace dos legislaturas, la reforma de la Plaza del Mercado impedía el paso de la Virgen o de las Rocas del Corpus, pero bastaba con mover con el photoshop las palmeras así diseñadas y la "baixà a les Covetes"- a cambios de más gran calado. Apelaban por ello a que esas conversaciones no debían ser antes, sino después.

Las entidades confirmadas que tomarán parte en la ronda, bautizadas como "escucha activa" son la Junta Central Fallera, Asociación Vendedores de Prensa, Asociación de Comerciantes Centro Histórico, asociaciones de hosteleros, directores de hoteles con emplazamiento en la plaza, Hosbec, sector del taxi y la Asociación de Pirotécnicos.

"Sabéis que presentamos el proyecto por el afán de transparencia y para que todos tuvieran la información" -ha asegurado Catalá, en alusión a que incluso mediáticamente había mucha presión para que desvelara datos- "pero también sabéis que es un proceso muy prematuro. Faltan las conversaciones con los agentes afectados, informes de los servicios municipales… hay camino por andar, en el que habrá mucho diálogo". Por ello ha prometido que el rediseño de la corrección del anteproyecto "se va a enriquecer mucho con las aportaciones de todos. Estamos en el momento correcto para conseguir la plaza que todo el mundo quiere" ha asegurado, sentenciando que "la plaza va a quedar muy bonita, de eso que no haya duda".

No se prevé antes de la próxima legislatura

Todo ello, sin poner plazos. "El concejal" -en alusión al titular de Urbanismo, Juan Giner- "dice que el mejor plazo es acertar. Y voy a hacer caso". Ahí terció el propio edil asegurando que "no es lo mismo que les parece perfecto a que lo quieren cambiar todo. Por eso, sin hablar con todos no sería honesto dar un plazo". Lo que puede darse por prácticamente seguro es que la primera máquina no entrará en la presente legislatura, habida cuenta del camino que queda: rehacer y dar como definitivo el proyecto y licitar las obras.