Deterioro en la EMT: tapan con vinilos las pantallas averiadas

La Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) suma a la saturación de sus autobuses un importante deterioro de sus instalaciones, prueba de lo cual serían las pantallas informativas que se averían y que en vez de repararse se tapan con vinilos rojos, que es el color corporativo. Así al menos lo ha denunciado la concejala socialista María Pérez, quien entiende que la decisión del Ayuntamiento de València de tapar las pantallas de información que no funcionan es “la prueba más gráfica de una gestión que llega siempre tarde y que no afronta los problemas de la ciudad”. Pérez ha explicado que estas pantallas, que indican los tiempos de espera de cada línea, llevan meses sin ser reparadas mientras los autobuses circulan “al límite de su capacidad” y los tiempos de espera “no dejan de aumentar”.

“La situación de la EMT es cada vez más insostenible: autobuses llenísimos, vecinos y vecinas que se quedan en las paradas y unas frecuencias que empeoran día tras día. La velocidad comercial lleva dos años cayendo por el incremento de tráfico y, lejos de tomar decisiones valientes, el gobierno de Catalá se dedica a poner parches”, ha lamentado la concejala socialista.

Ocultar los problemas

En ese sentido, Pérez ha subrayado que la alcaldesa, María José catalá, “vive instalada en la idea de que los problemas se resuelven ocultándolos”, como demuestra el recurso de tapar con vinilos las pantallas averiadas. “La señora Catalá cree que si algo no funciona basta con cubrirlo de rojo, pero lo que no va a poder tapar son las colas interminables, los retrasos continuos, los autobuses saturados ni el descontento creciente de los usuarios del transporte público”, ha afirmado.

Ante esta situación, la concejala socialista ha advertido de que la EMT atraviesa “problemas financieros evidentes que requieren planificación, inversión y gestión seria”. “El transporte público de València no merece improvisación ni maquillaje. Merece rigor, recursos y una alcaldesa que entienda que esconder el problema no lo soluciona. La ciudadanía ve cada día cómo el servicio empeora y exige respuestas reales, no vinilos”, ha concluido.