Las máquinas inician el nuevo CEIP Santo Ángel de la Guarda

El Colegio Santo Ángel de la Guarda del barrio de La Raiosa de València dejará su provisionalidad de siete años de barracones dentro de dos cursos. Siempre que se mantengan los plazos previstos después de ya hayan empezado, tal como estaba previsto, las primeras actuaciones, que son las lógicamente básicas: el desbroce, aplanamiento y conexión a las redes de servicios. La previsión es que esté acabado en el verano de 2027 y que solo falte la parte correspondiente a la Consellería de Educación; es decir, los materiales educativos. De tal forma que el éxodo se materializaría a finales de ese año natural. Y acabará la provisionalidad que ha llevado a una generación de niños a desarrollarse educativamente en una colmena de barracones ubicados entre el hospital Peset y el Bulevar Sur, a un par de kilómetros de distancia de su espacio natural.

Del "viejo" al "nuevo" colegio hay todo un proceso de reurbanización del antiguo Parque de Ingenieros, cuya parcela central ocupará esta obra, que se sustancia en doce aulas de educación infantil, 18 de primaria, comedor para 300 personas y singularidades, como la existencia de dos mini-trinquetes, uno para galotxa y otro para galotxeta. Todo ello, en una superficie de 12.000 metros cuadrados. Todo ello en una pastilla reurbanizada, con lados peatonales, que permitirán tener un entorno seguro, y con parques infantiles y jardines a su alrededor.

Figuraciones del futuro colegio / RLV

La construcción del nuevo centro educativo permitirá ampliar el número de unidades tanto en infantil (7 aulas más) como en primaria (otras 7 unidades más). En total, el nuevo CEIP podrá ofertar hasta 750 plazas, una cantidad que debería ser suficiente para asumir el aumento de población que se prevé en toda esta zona.

La construcción cuenta con un presupuesto de 9.978.994,59 euros, corre a cargo de la empresa Citanias Obras y Servicios y el plazo de ejecución es de 18 meses. La citada mercantil resultó adjudicataria el pasado 19 de septiembre de la licitación pública convocada por el Ayuntamiento, a la que se presentaron un total de seis empresas. Esta actuación está incluida en el Pla Edificant, en el que cooperan la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes.

El solar que se convertirá en colegio / Moisés Domínguez

Las máquinas han empezado con el desbroce / Moisés Domínguez / D

Viviendas que no llegan

El hecho de que sea la nueva versión de un colegio que estaba en la zona del antiguo Cuartel de Ingenieros era un contexto extremadamente fácil para que María José Catalá tirara de ironía y preguntara por la otra parte de la actuación urbanística: 400 viviendas protegidas, presentadas hace cinco años y tres meses en una carpa instalada en esa misma parcela, y que, a día de hoy, no llegan. "En el lado del Ayuntamiento está claro lo que hacemos: ahí está el colegio y enfrente está la reurbanización de la "acera de la muerte" en pleno proceso. Pero tenemos la famosa parcela de las viviendas prometidas desde tiempo de Ábalos y siguen ahí, sin noticias. No News. Ni de las viviendas, ni de Ábalos, ni de Bernabé, ni de Sánchez ni de nadie de los que vienen a darnos lecciones de que la vivienda es una necesidad pero luego" -el momento del latiguillo era más que previsible- "resulta que en ocho años hacen 17 viviendas y nosotros mil en marcha en dos años y medio. Y que la famosa parcela de las 400, que debería estar aquí, ni está ni se la espera. El contraste es evidente: València gana por goleada".