Los perros que salvan vidas tienen su homenaje en una calle de Monteolivete

Con su gracejo y pelaje natural, salvan vidas en momentos de verdadera tragedia. Lo mismo ayudan a localizar personas desaparecidas que trabajan en catástrofes y situaciones de emergencia. Ellos son los perros de rescate de los Bomberos de València y desde hoy cuentan con un entrañable homenaje en la calle Vicente Alcober Coloma del barrio de Monteolivete.

Se trata de un mural diseñado por los artistas urbanos Mawe y Xemayo, dos referentes de la escena artística valenciana, y que para su ejecución ha contado con la inestimable ayuda del alumnado del centro de educación Liceo Corbí. Los chicos y chicas que han participado en la elaboración de la pintura han podido aprender técnicas básicas de grafiti, y conocer de primera mano el proceso creativo de los artistas.

Los artistas urbanos Mawe y Xemayo son los autores de la obra / Ayto València

Con esta obra se pretende dar visibilidad a la labor de la unidad canina de los bomberos de la ciudad, un trabajo "vocacional y muchas veces desconocido”.

A la presentación del mural asistieron los estudiantes que participaron en su elaboración, la presidenta de la Junta Municipal de Russafa, la concejala Paula Llobet y la unidad canina de los Bomberos de València cuyos miembros han explicado a las y los jóvenes cómo actúan durante las situaciones extremas a las que se enfrentan así como la importancia del entrenamiento, la coordinación y el vínculo entre humanos y animales.