Los perros que salvan vidas tienen su homenaje en una calle de Monteolivete
Un enorme mural de los artistas urbanos Mawe y Xemayo homenajea a los perros de rescate de los Bomberos de València
Con su gracejo y pelaje natural, salvan vidas en momentos de verdadera tragedia. Lo mismo ayudan a localizar personas desaparecidas que trabajan en catástrofes y situaciones de emergencia. Ellos son los perros de rescate de los Bomberos de València y desde hoy cuentan con un entrañable homenaje en la calle Vicente Alcober Coloma del barrio de Monteolivete.
Se trata de un mural diseñado por los artistas urbanos Mawe y Xemayo, dos referentes de la escena artística valenciana, y que para su ejecución ha contado con la inestimable ayuda del alumnado del centro de educación Liceo Corbí. Los chicos y chicas que han participado en la elaboración de la pintura han podido aprender técnicas básicas de grafiti, y conocer de primera mano el proceso creativo de los artistas.
Con esta obra se pretende dar visibilidad a la labor de la unidad canina de los bomberos de la ciudad, un trabajo "vocacional y muchas veces desconocido”.
A la presentación del mural asistieron los estudiantes que participaron en su elaboración, la presidenta de la Junta Municipal de Russafa, la concejala Paula Llobet y la unidad canina de los Bomberos de València cuyos miembros han explicado a las y los jóvenes cómo actúan durante las situaciones extremas a las que se enfrentan así como la importancia del entrenamiento, la coordinación y el vínculo entre humanos y animales.
Suscríbete para seguir leyendo
- València se corta la lengua
- Conductor turista: València le tomará la matrícula y no se librará de la multa
- La Plaza del Ayuntamiento tendrá forma elíptica, un manantial y adoquinado con guiño a la mascletà
- Árboles más grandes, pavimento de granito y aceras despejadas: así será la nueva calle Colón
- El centro de València, en alerta: el sábado se espera una afluencia masiva por Navidad y puente
- Las ‘covetes de Sant Joan’ reabrirán las próximas navidades, cincuenta años después
- El Santo Cáliz de la Catedral es bastante más antiguo que Jesús
- Asaltan y destrozan una mítica tienda del centro de València