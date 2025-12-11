València matricula en un año 6.000 coches eléctricos: Consejos para evitar incendios en los garajes

El concejal de Prevención, Extinción de Incendios y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, ha presentado este jueves la Guía de Recomendaciones para la Seguridad en Aparcamientos para Vehículos Eléctricos, una iniciativa en la que ha participado el Ayuntamiento de València, impulsada por la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, ATPB, y la Fundación Mapfre. Se trata de una publicación dirigida, tanto a profesionales y expertos, como a ciudadanía y usuarios en general, con recomendaciones de seguridad y prevención pensada para personas conductoras, gerentes de garajes, y comunidades de propietarios con espacios para vehículos eléctricos.

De esta manera, ha subrayado Caballero, “València abandera, junto a otras ciudades españolas, las mejoras de seguridad y prevención en aparcamientos con vehículos eléctricos”. El concejal ha presentado la guía, acompañado por Gabriel Muñoz Simal, representante de la APTB; Antonio García Infanzón, de la Fundación Mapfre; y el inspector jefe de Protección Civil de Bomberos València, Amador Giménez. El objetivo de esta guía es, tal como ha explicado Juan Carlos Caballero, “reforzar la seguridad en la ciudad desde el punto de vista de los vehículos eléctricos y los aparcamientos”. Para ello, el pasado mes de abril se creó una mesa técnica para abordar medidas de intervención así como normativa en Vehículos Eléctricos e Híbridos, en la que el Ayuntamiento de València participa a través del servicio de Bomberos València, junto a otras ciudades, como Barcelona, Madrid y Zaragoza.

Formación técnica y didáctica

Fruto de ese trabajo técnico, se ha presentado este jueves una guía que consta de dos documentos: uno, de carácter técnico, destinado a los profesionales de las emergencias para el control y extinción de vehículos eléctricos. Y otro, más didáctico, con recomendaciones de seguridad y prevención dirigidas a los vecinos y vecinas de la ciudad y a colectivos directamente relacionados con el uso, gestión y mantenimiento de garajes.

El ayuntamiento remitirá esta guía de recomendaciones a los colegios profesionales de arquitectos, aparejadores, ingenieros industriales, así como a las asociaciones de administradores de fincas y a las asociaciones vecinales de la ciudad. Además, los contenidos de la guía se difundirán mediante un código QR a toda la ciudadanía, de manera totalmente gratuita.

Incremento de matriculaciones

El concejal Caballero ha destacado el incremento constante que vive València y el conjunto de España de vehículos eléctricos e híbridos. De hecho, el año pasado, 2024, se cerró con más de 6.000 vehículos eléctricos matriculados en la ciudad (en los cuatro años anteriores, la media de matriculaciones rondaba los 4.000-5.000). “Este cambio al modelo de vehículo eléctrico o hibrido trae beneficios medioambientales –ha subrayado el concejal- pero también nuevos retos en materia de seguridad”.

Precisamente, el servicio municipal de Bomberos realizó hace unos meses un simulacro de incendio de un vehículo eléctrico en un parking público, “en el que se pudo comprobar la complejidad de la extinción del fuego, a causa de las baterías de litio, así como la generación de gases más tóxicos y un trabajo de extinción que puede requerir más cantidad de agua”, ha señalado Juan Carlos Caballero, quien ha defendido que la movilidad eléctrica “es una oportunidad, pero debe ir acompañada de seguridad; y estas guías nos permiten anticiparnos, prevenir y actuar con rigor técnico ante los nuevos riesgos”, ha añadido.

Todas estas medidas se han incluido en las alegaciones que el Ayuntamiento ha realizado, a través de la Concejalía de Urbanismo, al Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, con el objeto de mejorar sustancialmente la seguridad en caso de incendio, entre otras cuestiones.

Los eléctricos no son más peligrosos que los de gasolina

Tanto el portavoz de la APTB, Gabriel Muñoz Simal, como Antonio García Infanzón, de la Fundación Mapfre, han agradecido la implicación del Ayuntamiento de València a través de la Concejalía de Prevención, Extinción de Incendios y Protección Civil.

Gabriel Muñoz Simal ha explicado que la guía “surge de la necesidad de hacer frente a unos incendios que no son más peligrosos que un incendio normal de un coche de gasolina, pero que sí son más llamativos porque son mucho más difíciles de extinguir”. El representante de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, ATPB, ha aclarado que los coches eléctricos o híbridos “no son más peligroso que los de gasolina; no arden más ni son más propensos a tener incendios, pero sí es cierto que, cuando se produce un incendio en una batería de estos vehículos, es mucho más difícil y tarda más en extinguir, lo que conlleva una producción de gases tóxicos, calor, y posibilidades de expansión que con los vehículos de combustibles fósiles no se dan”.

Por su parte, Antonio García Infanzón, de la Fundación Mapfre, ha hecho “un llamamiento a la tranquilidad”, y ha alertado contra el peligro de “la desinformación y los bulos que corren y que están en redes sociales”. Por eso, ha destacado la necesidad de que sean “los propios profesionales de la extinción de incendios y los propios ayuntamientos quienes informen a la población”.

Finalmente, el inspector jefe de Protección Civil de Bomberos València, Amador Giménez, ha subrayado “la importancia de trabajar de manera conjunta y unir fuerzas en bien de todos”, y ha señalado que “ahora el reto es hacer llegar este documento a todas las partes interesadas para que, además de lo que se está intentando modificar en el código técnico, estas recomendaciones sean consideradas por cualquiera que vaya a hacer un proyecto de aparcamiento”.