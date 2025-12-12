Los animales llegan al Circ de Nadal en vísperas de su apertura

El Circ de Nadal ha anunciado su apertura para este sábado y, para demostrar que ahora sí que lo dan por seguro, los animales, su seña distintiva y, en gran medida, la fuente de debate y polémica, ya han llegado también a la campa de Benicalap. Están en un trozo vallado del descampado que tiene hierba silvestre, donde pueden pastar, y conectado a una nave de prefabricado que hace las veces de refugio.

De momento, los animales que pueden verse son los previstos, de acuerdo con la normativa que aprobó en su momento la Generalitat: aquellos que puedan considerarse "domésticos" en su hábitat natural. Por allí se ve pastar diferentes tipos de equinos, una llama y un par de vacas watusi de largas cornamentas. Aún así, el responsable del circo, Eduard Belltall, no pierde la esperanza de poder contar con el cocodrilo y la serpiente "para lo que he solicitado una suspensión cautelar" de la negativa, apelando a que "esos animales no pueden considerarse salvajes. Estamos hablando de animales que han nacido en cautividad". Sostiene el responsable del circo que "un animal silvestre es un lobo, un lince... cualquier animal que vive al aire libre".

Una de las vacas watusi, junto a la puerta del establo / Moisés Domínguez

Ya recibieron la autorización

Lo cierto es que el circo no había abierto no por la cuestión animalista, que era el análisis anterior, sino por los plazos del Ayuntamiento, que adujo incorrecciones en el procedimiento para ir dilatando los tiempos. La pasada semana ya obtuvo la autorización de Dominio Público "y ahora, con la OCA -la certificación administrativa expedida por un Organismo de Certificación Administrativa- ya en mi poder, no hay ningún motivo para no abrir".

El circo ya está instalado, incluyendo los sistemas de calefacción y, a simple vista, falta preparar el acceso, que ya está a medio levantar. Caravanas y contenedores circundan la pista central, sobre la que se anuncia un "sold out" para la sesión matinal de este sábado, a la que seguirán sesiones dobles por la tarde.

Animales aparte, el circo anuncia atracciones propias de este espectáculo (payasos, contorsionistas, personajes televisivos...) tiene como cabeza de cartel "Las Guerreras KPop", la versión humanizada de la serie Huntr/X.

La cuestión animalista es la que ha generado numerosas críticas por parte de la oposición municipal, que recuerda que hubo un pacto de junta de gobierno en las anteriores legislaturas. El actual concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, aseguró el pasado viernes que "no me gusta" la existencia de animales y que "vamos a estar muy encima para garantizar su bienestar", pero que la autorización se concedía "porque hay leyes de rango superior y los técnicos no pueden negarse".