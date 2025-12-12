La reforma de la plaza del Ayuntamiento se debate entre hacerla de un tirón en dos años o por fases durante seis

La reforma de la Plaza del Ayuntamiento de València es la obra más importante de la historia moderna de la ciudad. Ya se han desvelado los bocetos y el Ayuntamiento ya ha dejado claro que son figuraciones provisionales, pendientes de más consultas para acabar pintando lo más parecido al proyecto final, aunque su esencia parece clara: una plaza que será aún más peatonal que hasta ahora y que estará formado por varias unidades dentro del todo.

Una vez esbozado el qué, queda por decidir el cuándo y el cómo. La burocracia se llevará mucho tiempo todavía y no se prevé que las máquinas entren por primera vez hasta que empiece la próxima legislatura.

Y queda una de las decisiones más importantes: cómo afrontar una obra de gran calado en el corazón de la ciudad. No está tan lejos en el tiempo el ejemplo de la Plaza de la Reina, un espacio que estuvo completamente cerrado durante un año y tres meses y en el que apenas se pudieron utilizar unos pasos laterales para acceder a los comercios y a la zona monumental.

Armarse de paciencia

Toda reforma a gran escala obliga, cuando no condena, a armarse de paciencia durante un tiempo más que respetable. La plaza del Ayuntamiento, por sus dimensiones, requiere un trabajo de calle mucho mayor y, en estos momentos, el Ayuntamiento se debate entre dos alternativas: hacer la reforma integralmente o espaciando las fases.

Si la plaza de la Reina podía permitirse el lujo de estar parada durante algo más de un año, la municipal tiene un problema añadido: es el centro neurálgico de la ciudad. En su superficie se celebra el 9 d'Octubre, las Fallas, la Navidad, además de todo tipo de actos y celebraciones durante el año. Por eso, en el equipo municipal se tiene planteada la duda de cómo acometerlo: si de un tirón, lo que puede llegar a suponer dos años de parón general, o acomodar las fases al tiempo de menos actividad. Es decir, completar un módulo de la reforma desde el momento que acaban las Fallas y hasta las vísperas del 9 octubre, parar la obra, reabrir la plaza y continuar nuevamente tras la "cremà" del año siguiente. Esto serían prácticamente seis meses y medio de obras y cinco meses y medio de inactividad para que el pueblo la recuperara para las tres fiestas grandes.

La otra alternativa es buscar otros espacios de forma provisional. Las "mascletaes" deberían llevarse a otro lugar -por ejemplo, la Alameda o, directamente, descentralizarlas-, la procesión del 9 d'Octubre tendría que hacer un recorrido alternativo -aunque se perdería en gran medida la solemnidad de la baixà de la Senyera- y la Navidad también tendría que buscar un espacio alternativo para el árbol, la pista de hielo y el resto de amenidades.

Para el equipo de gobierno, la cuestión de los plazos, ahora mismo, ni se toca. Tal como ha asegurado María José Catalá, "el mejor plazo es acertar", por lo que mientras no se termine de madurar el proyecto y entre a concurso, no se quieren establecer plazos, sea a dos o a seis años vista.