Más de 1.500 personas visitan cada día el belén del ayuntamiento

El belén monumental instalado en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València recibe cada día una media de 1.500 visitantes, quienes acuden a admirar de cerca esta creación de gran tamaño que, como cada año, adorna las dependencias municipales con motivo de la Navidad. Desde el día de su inauguración, el pasado 2 de diciembre, el Salón de Cristal registra todos los días numerosas visitas de vecinos, vecinas y visitantes de fuera de la ciudad, que buscan conocer de cerca esta obra de casi 40 metros cuadrados de superficie, realizada por expertos de la Asociación de Belenistas de València.

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha subrayado que “es una alegría ver cómo familias enteras, turistas y amantes del belenismo llenan este espacio para disfrutar de una tradición que forma parte de nuestra identidad”. “Para nosotros es especialmente emocionante observar cómo los visitantes se detienen en cada escena, comentan los detalles, hacen fotos y comparten esta experiencia en familia. Este belén no es solo una instalación artística: es un punto de encuentro para vecinos y visitantes, y un símbolo de la Navidad valenciana que cada año cobra más fuerza”, ha añadido.

Aspecto general del belén del ayuntamiento. / Levante-EMV

El conjunto permanece abierto de lunes a viernes, en horario genérico de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:30 horas; y los domingos, de 16:00 a 19:30 horas) con entrada gratuita. En ocasiones, y debido a la gran afluencia de visitantes, se hace necesario guardar cola para poder admirar la creación. El Belén Monumental del Ayuntamiento combina las escenas clásicas de los pesebres tradicionales (el Nacimiento, la anunciación a los pastores, los Reyes Magos o la representación costumbrista de oficios) con guiños a la tradición local. Por ejemplo, se ha incluido la figura de un pastor que está a punto de ayudar un niño a atravesar el río, y que está inspirada en la figura tradicional de San Cristóbal (representado con el Niño Jesús sobre los hombros).

El conjunto integra piezas de la colección de la Asociación de Belenistas, figuras exclusivas de artesanos reconocidos internacionalmente, y la nueva figura de La Buñolera, creada expresamente para la edición de 2024. Además, se han colocado dos reproducciones a escala de la imagen de la Virgen de los Desamparados, cuya ubicación el público puede jugar a descubrir entre la cuidada y amplia escenografía. El conjunto se completa con detalles de decorado que evocan la arquitectura de la antigua Grecia o incluso de la cultura nabatea. Tal como detalló el presidente de la Asociación de Belenistas de València, Gonzalo Mateu, durante la inauguración del conjunto, “cada año trabajamos para sorprender y emocionar, integrando fidelidad histórica, artesanía y referencias a la cultura popular valenciana”.

Poner en valor nuestras tradiciones

“Recuperar y poner en valor nuestras tradiciones es fundamental para fortalecer la identidad de la ciudad y transmitir a las nuevas generaciones aquello que nos une”, ha subrayado Mónica Gil. “El Belén del Salón de Cristal es un ejemplo de cómo las tradiciones, cuando se cuidan y se proyectan con cariño, siguen emocionando y convocando a miles de personas; no se trata solo de mirar al pasado, sino de mantener vivo un legado cultural que forma parte de quienes somos como valencianos”.

La concejala ha asegurado que la “magnífica respuesta del público demuestra que los ciudadanos quiere reencontrarse con estas costumbres, celebrarlas y sentirlas como propias. Y desde la Delegación de Fiestas y Tradiciones seguiremos trabajando para que estas expresiones culturales continúen creciendo y ocupando el lugar que merecen en la Navidad de València”.

El Belén estará abierto al público, con entrada libre y gratuita, durante toda la campaña de Navidad hasta el próximo 3 de enero de 2026. El horario genérico establecido tendrá algunas variaciones, por razones de uso de las dependencias municipales: el día viernes 19 de diciembre (que estará abierto de 09:00 a 11:30 horas), el lunes 22 (permanecerá cerrado al estar convocada la reunión del Pleno Municipal del mes de diciembre), y los días 25 (Día de Navidad) 31 (Nochevieja) y 1 de enero (Año Nuevo). La exposición concluirá el 3 de enero, dado que los días 4 y 5 el Salón de Cristal se prepara para la recepción a los Reyes Magos, tras la Cabalgata de Reyes).