Estas son las restricciones en València ciudad para el domingo en alerta extrema por lluvias

La alerta naranja por la borrasca Emilia -que se ha elevado a roja a meida tarde del sábado- está obligando a varios municipios a adoptar acciones preventivas ante unas previsiones que contemplan la posibilidad de registrar hasta 180 litros por metro cuadrados el domingo. Uno de ellos ha sido el Ayuntamiento de València que ha convocado una reunión del Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) en la que se han decidido ampliar las medidas preventivas; algunas de ellas ya están activas hoy y se amplían a mañana domingo.

Las restricciones incluyen: