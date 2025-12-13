Cierran un prostíbulo montado en un piso junto al ayuntamiento

El servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de València ha ordenado el cierre de un prostíbulo montado de manera ilegal en un piso del número 3 de la calle En Sanç, a espaldas del propio consistorio y escasos 200 metros a pie.

El 31 de julio, la Policía Local envió al citado servicio un informe de denuncia por el uso que se está dando sin licencia del inmueble, donde "se ejerce la prostitución de forma organizada", publicitándose en internet a través de una página de citas.

En la web se muestran fotos de mujeres jóvenes y en el apartado de servicios se dice lo siguiente: "Tus mejores amigas en Valencia. Iremos contigo al evento que tú desees. Podemos disfrutar juntos de la amplia y buenísima gastronomía que nos ofrece la ciudad. Igual necesitas una guapísima novia para ir a la boda de tu mejor amigo, o la de tu ex. Ir al cine o pasear por nuestras playas. Hablar porque escuchamos. Deseamos que nuestra amistad sea sincera y duradera". La página aporta tres teléfonos móviles e indica que también se pueden recibir visitas, sin indicar la dirección del piso que la Policía Local ha identificado como un prostíbulo improvisado.

La orden municipal se centra en la falta de licencia para ejercer la actividad comercial –incompatible con cualquier otra cosa que no sea la residencial– e indica que el incumplimiento de las órdenes de suspensión dará lugar a la ejecución subsidiaria por la administración urbanística actuante o a la composición de multas coercitivas. “En el caso de imposición de multas coercitivas, cada diez días se podrá imponer una multa entre doscientos y dos mil euros, determinándose la cuantía con criterios de proporcionalidad teniendo en cuenta la entidad y trascendencia de la actuación urbanística de que se trate”, señala el expediente.

Sobre la frecuencia de este tipo de prácticas, fuentes municipales señalan que en los últimos meses se ha ordenado el cierre de otros tres pisos de características similares. La llamada siempre procede de los vecinos de la comunidad, incomodados al ver el trasiego de hombres y mujeres en viviendas de edificios residenciales, ocasionalmente en zona noble, como la que ahora se ha ordenado cerrar.

Ordenanza con limitaciones

València cuenta con una ordenanza municipal aprobada en 2013 que busca preservar a los menores de la exhibición de prácticas de ofrecimiento o solicitud de servicios sexuales en espacios públicos. Entre otras cosas, prohíbe ofrecer o aceptar cualquier práctica que sea incompatible con el uso del espacio público, así como mantener relaciones sexuales retribuidas en el espacio público, aunque tengan lugar en un coche. También se prohíbe anunciar estos servicios en la vía pública.

No dice nada la ordenanza sobre el ejercicio de la prostitución en espacios cerrados, que en España se mantiene en una zona gris, alegal. La prostitución voluntaria no está penalizada en el Código Penal, pero sí lo están el proxenetismo, la trata de personas con fines de explotación sexual y la prostitución de menores. Dentro de ese vacío legal, un ayuntamiento puede intervenir desde el apartado urbanístico cuando la actividad se realiza bajo techo sin ningún tipo de licencia, caso de la calle En Sanç.