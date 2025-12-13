Esteban San Canuto / Paula Fernández

A pie de barrio: no te pierdas el mercado de Nazaret

Este domingo llega una nueva entrega de 'A Pie de Barrio', una serie que recorre los barrios valencianos y sus mercados municipales. En el nuevo episodio, visitamos Nazaret para conocer los relatos de la gente que le ha dado forma. Sin olvidarnos del lugar que sigue siendo el centro neurálgico del vecindario, su mercado. Siendo más pequeño que otros espacios clásicos situados en el centro de València, este también cuenta con historia y solera. Como la de la mítica tía Salvadora, la verdulera que levantó el primer puesto y acabó convirtiéndose en la fundadora de este mercado. Una mujer que sigue estando presente en el corazón de los vecinos de Nazaret.