Vecinos y comerciantes del Cabanyal exigen viviendas en los solares y menos eventos "descontrolados"

La Asociación de Hosteleros de la Playa del Cabanyal y la Asociación de Vecinos del barrio se han puesto de acuerdo para reclamar al Ayuntamiento de València un desarrollo más rápido de los solares y las actuaciones urbanísticas que están recogidas en el Plan Especial del Cabanyal desde hace más de dos años. "Queremos que se construya vivienda asequible en los solares y que se pongan en marcha actuaciones urbanas en focos de infravivienda, ocupaciones ilegales y en todo aquello que genere problemas de convivencia grave en nuestro barrio, sobre todo cerca de la fachada marítima", dicen.

En un primer momento, la Asociación de Vecinos pidió al consistorio que se limpiaran y vallaran una quincena de solares para evitar su degradación y el deterioro del barrio, pero los responsables municipales no han accedido a ello por dos motivos esenciales. El primero es que esos solares ya son limpiados periódicamente por la contrata de limpieza, lo que los mantiene en unas condiciones razonables, dicen. En todo caso, insta a reclamar a la Policía Local mayor presión sobre quienes arrojan basura en estas parcelas. Y el segundo motivo es que vallar los solares puede resultar contraproducente precisamente porque eso dificultaría la limpieza de los mismos y además facilitaría la realización de actividades indeseadas en su interior.

Ahora pues, los vecinos piden que se vaya más allá y se construya vivienda en los solares que están libres y en deterioro. En estos espacios se podrían levantar 274 viviendas de renta libre y 89 viviendas dotacionales, lo que aliviaría sustancialmente los problemas que sufre el barrio en este sentido.

Eventos descontrolados

Por otro lado, vecinos y comerciantes aseguran que han estado recibiendo quejas durante la temporada estival y en el otoño por la actividad de empresas que "montan sus carpas con licencia municipal en espacios que esperan este desarrollo urbanístico sin tener en cuenta el escándalo, las borracheras y el ruido que afecta a los vecinos de los bloques de la playa y de los usuarios de los hoteles del Paseo de Neptuno". "Queremos acabar con la barra libre de los negocios y festivales itinerantes (festival de la cerveza, Feria de Abril y tantas otras en el mismo lugar) para turistas al lado de nuestras casas, donde molestan, y apostar por el desarrollo de nuestro pueblo con viviendas y alquileres asequibles para los hijos e hijas del Cabanyal y el Canyamelar, con servicios y hospedajes de calidad -nada de zulos para los turistas- para los visitantes foráneos".