El barómetro municipal desvela cuántos vecinos de València tienen mascota

El Ayuntamiento de València ha dado a conocer la última tanda del Barómetro Municipal, que pulsa la opinión de la ciudadanía (sobre una muestra de 2.300 entrevistas presenciales) acerca de determinadas cuestiones, especialmente dedicadas a la vida cotidiana. Como quiera que una buena parte de las preguntas tienen que ver con las relaciones humanas y la soledad, una de las preguntas es sobre la presencia de animales de compañía en su día a día. El 26,3% de las personas entrevistadas tiene perro, el 10,7% gato y un 4 por ciento, tiene otro tipo de mascota. Esto significa, en cómputo, que cuatro de cada diez valencianos disfrutan con la compañía de algún animal doméstico. La conclusión muy mayoritaria (para un 69,7%) es que las mascotas hacen compañía y reducen la soledad, mientras un 6,3 reniega de ellas, asegurando que ni le hace compañía ni reduce su soledad.

En general, las personas que residen en la ciudad de València se sienten satisfechas con su vida. Puntúan con un notable, en una escala del 1 al 10, sus relaciones interpersonales y de apoyo social. Califican con un 7,5 el bienestar que les proporciona su barrio y consideran la importancia de plazas, parques, eventos y locales de restauración como lugares de encuentro para mejorar la calidad de vida del vecindario.

Moisés Domínguez

Soledad no deseada

Además, un 14,2% de las personas entrevistadas han asegurado sentirse solas al menos una vez por semana en los últimos seis meses, y el mayor porcentaje de estas personas residen en L’Eixample, Jesús, Algirós y Benicalap.

El barómetro también refleja que el 55,6% la población entrevistada piensa que el grupo con más riesgo de sufrir la soledad lo conforman las personas mayores que viven solas, y un 38,6% afirma que el Ayuntamiento debería ofrecer programas de acompañamiento para los colectivos vulnerables. Si bien, un 75,8% opina que su barrio está lo suficientemente dotado para relacionarse, y le otorga un notable a la capacidad de los servicios municipales para reducir la soledad y mejorar el bienestar social.

Este medidor de la opinión pública también indica que la tecnología ha ayudado parcialmente a reducir la soledad con una media de 6,1 puntos, y que la población confía más en familiares y amistades para recibir apoyo.

La encuesta también ha revelado que un 23% de personas ha tenido algún conflicto en los últimos seis meses, principalmente con miembros del hogar o amistades y que la mayoría de estas situaciones han sido desacuerdos sin violencia. Por el contrario, un 85% de personas ha calificado como “buena” o “muy buena” la relación con el vecindario.

Asociacionismo

El 22,6% de la población participa en alguna asociación, en su mayoría (el 67,0%) de carácter festivo cultural y un 38,3% estaría bastante dispuesto a participar en los asuntos cotidianos del barrio. Los distritos que más participación ciudadana ha registrado son Ciutat Vella, Benicalap, Pobles de l’Oest y Quatre Carreres

Entre las conclusiones de este barómetro destaca, por ejemplo la petición de la sociedad que reclama más contacto con familia y amistades y más actividades sociales para reducir la soledad, y el convencimiento de que participar en actividades sociales y la mejora de los servicios ayuda para sentir menor soledad.