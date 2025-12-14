Suspensión de clases en València: ¿Cuáles son los 32 colegios que no abren el lunes por la alerta roja?

Tras horas de estudio y debate, el lunes no habrá clase en la mayoría de colegios de la ciudad de València. Así lo ha decidido el Ayuntamiento de València este domingo por la tarde en la reunión del Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) en la que se ha analizado la evolución del episodio de la borrasca Emilia.

El ayuntamiento ha optado por la prudencia y después de analizar los datos y las previsiones meteorológicas para las próximas horas. El objetivo del consistorio con la medida es garantizar la seguridad de los alumnos, especialmente los de los centros situados en zonas inundables, y también reducir la movilidad a primera hora de la mañana.

¿Qué colegios no abrirán el lunes por la alerta?

Centros de Pedanías afectadas por la dana 2024:

Centro Privado Nuestra Señora del Rosario-Trinitarias (Castellar-Oliveral) CEIP Forn d’Alcedo CEIP Padre Manjón (La Torre) Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral Escola Privada de Música C. Instr. Musical Castellar-Oliveral IES Ravatxol (Castellar-Oliveral) CEIP Castellar-Oliveral Centre Priv. Ed Inf. 1er. Cicle Sambori (La Torre) Centre Privat FP CFFolgado (Faitanar) CEE Pub. Rosa Llácer (Castellar-Oliveral) Centre Priv. Ed. Inf. 1er. Cicle Formiguetes (Castellar-Oliveral) Escola Privada de Música Sedajazz (La Torre) Centre Universitat Popular Castellar-Oliveral Centre Universitat Popular Forn d’Alcedo Centre Universitat Popular La Torre Centro Ocupacional de La Torre

Centros en zonas inundables:

CEIP Camí de l’Horta (Benimàmet- Beniferri) CEIP José Senent (Massarrojos) IES Isabel de Villena (València) CEIP Blasco Ibáñez (València) Escola Privada de Música El Palmar Escola Privada de Música Agrupación Musical Massarrojos Centre Estranger Valencia Montessori School (Valencia) Centre Universitat Popular Poble Nou Centre Universitat Popular Carpesa Centre Universitat Popular Massarrojos Centre Universitat Popular El Palmar

Centros adicionales con jornada no lectiva

Un total de cinco centros se mantendrán abiertos para los alumnos que quieran asistir, aunque la jornada se ha decidido que sea no-lectiva. Esta decisión se adopta para evitar los desplazamientos de numerosos alumnos de fuera de ambos núcleos urbanos que atraviesan zonas inundables en sus desplazamientos por carretera a estos centros escolares.

CEIP Luis Santangel (El Saler) IES El Saler CEIP Pinedo Escuela Infantil Municipal Pinedo Universidad Popular Pinedo

El protocolo

Cabe recordar que, tras la dana del 29-O, el Ayuntamiento de València estableció un protocolo por el que se suspenden automáticamente las clases cuando hay activa una alerta naranja en los barrios en zonas inundables, como las pedanías del sur que también se vieron afectadas por las inundaciones del 29-O. Esto son cerca de 50 colegios y centros en la zona cero de la dana.

Esta medida ya se ha puesto en marcha en otros episodios bajo tormentas como ocurrió durante la dana de septiembre, que activó una alerta roja un lunes.