València estudia suspender las clases del lunes por las alertas meteorológicas

El Ayuntamiento de València mantiene las restricciones acordadas ante la alerta roja por lluvias que se ha activado a las 12.00 horas en todo el litoral de la provincia y actualizará a partir de las seis de la tarde las medidas que se establezcan para mañana lunes 15 de diciembre.

Entre esas medidas estará, casi seguro, la posible suspensión de clases si no en toda la ciudad y en las pedanías, sí al menos en las zonas inundables. El consistorio ya estableció un protocolo especial en el que advertía que, con alerta naranja, se paralizaría en principio la actividad lectiva en las áreas susceptibles de inundación.

Qué se ha acordado esta mañana en València

En la reunión del Cecopal de esta mañana se han mantenido todas las medidas adoptadas desde el día de ayer por la alerta roja por lluvias y naranja por tormenta que se mantiene.

Además se ha informado de la reunión del Cecopi de la Generalitat y se ha trasladado que a las 17.30 horas se actualizará por parte de la Aemet y la Generalitat Valenciana las alertas para el resto de domingo y lunes, por lo que el Cecopal, a partir de las 18.00 horas, informará de las medidas a adoptar para la jornada del lunes.

Se recuerda que siguen cerrados el jardín del Turia y los parques y jardines de la ciudad. Los tres CAES de la ciudad se mantienen abiertos durante el día y la noche de domingo a lunes.

El Ayuntamiento de València recomienda seguir los canales oficiales municipales para conocer las medidas que se van adoptando y evitar desplazamientos innecesarios.