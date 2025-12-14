València suspende las clases en 32 colegios este lunes por las lluvias de la borrasca Emilia

El lunes no habrá clases en València en 32 de sus colegios. Así lo ha decidido el Ayuntamiento de València este domingo por la tarde en la reunión del Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) en la que se ha analizado la evolución del episodio de la borrasca Emilia y justo después del último parte de Emergencias en l'Eliana, tras el que el conseller Juan Carlos Valderrama ha actualizado la información sobre la alerta roja. La decisión se ha tomado, según la alcaldesa Mª José Catalá, "en función de la actualización de datos y de previsiones, las medidas a adoptar para el lunes, como por ejemplo las vinculadas con el servicio educativo".

Estos son los colegios que cierran mañana

Centros de Pedanías afectadas por la dana 2024:

Centro Privado Nuestra Señora del Rosario-Trinitarias (Castellar-Oliveral) CEIP Forn d’Alcedo CEIP Padre Manjón (La Torre) Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral Escola Privada de Música C. Instr. Musical Castellar-Oliveral IES Ravatxol (Castellar-Oliveral) CEIP Castellar-Oliveral Centre Priv. Ed Inf. 1er. Cicle Sambori (La Torre) Centre Privat FP CFFolgado (Faitanar) CEE Pub. Rosa Llácer (Castellar-Oliveral) Centre Priv. Ed. Inf. 1er. Cicle Formiguetes (Castellar-Oliveral) Escola Privada de Música Sedajazz (La Torre) Centre Universitat Popular Castellar-Oliveral Centre Universitat Popular Forn d’Alcedo Centre Universitat Popular La Torre Centro Ocupacional de La Torre

Centros en zonas inundables:

CEIP Camí de l’Horta (Benimàmet- Beniferri) CEIP José Senent (Massarrojos) IES Isabel de Villena (València) CEIP Blasco Ibáñez (València) Escola Privada de Música El Palmar Escola Privada de Música Agrupación Musical Massarrojos Centre Estranger Valencia Montessori School (Valencia) Centre Universitat Popular Poble Nou Centre Universitat Popular Carpesa Centre Universitat Popular Massarrojos Centre Universitat Popular El Palmar

Centros adicionales con jornada no lectiva

Un total de cinco centros se mantendrán abiertos para los alumnos que quieran asistir, aunque la jornada se ha decidido que sea no-lectiva. Esta decisión particular -se toma después del acuerdo entre las áreas de Emergencias del Ayuntamiento y Educación de forma consensuada- se adopta para evitar los desplazamientos de numerosos alumnos de fuera de ambos núcleos urbanos que atraviesan zonas inundables en sus desplazamientos por carretera a estos centros escolares.

CEIP Luis Santangel (El Saler) IES El Saler CEIP Pinedo Escuela Infantil Municipal Pinedo Universidad Popular Pinedo

Otras medidas

Además de la suspensión de las clases, el consistorio del 'cap i casal' también ha decidido abrir esta noche el Polideportivo de Benimaclet para las personas sin techo porque los tres CAES, que están abiertos, y al estar completas todas las plazas para esta noche se abrirá el Polideportivo de Benimaclet para las personas sin techo.

El protocolo

Cabe recordar que, tras la dana del 29-O, el Ayuntamiento de València estableció un protocolo por el que se suspenden automáticamente las clases cuando hay activa una alerta naranja en los barrios en zonas inundables, como las pedanías del sur que también se vieron afectadas por las inundaciones del 29-O. Esto son más de 30 colegios y centros en la zona cero de la dana, que son en los que mañana no habrá clases. Esta medida ya se ha puesto en marcha en otros episodios bajo tormentas como ocurrió durante la dana de septiembre, que activó una alerta roja un lunes.

Acceso a la pedanía de La Torre / Miguel Ángel Montesinos

El tiempo mañana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el nivel rojo de aviso hasta las seis de la mañana en todo el litoral de la provincia de Valencia. A partir de ese momento y hasta el mediodía, el nivel de riesgo pasa a ser de color naranja -lo que mantendría las clases suspendidas en zonas inundables- con precipitaciones que podrían superar los 60 litros por metro cuadrado en una hora. A partir del mediodía se elimina cualquier riesgo.