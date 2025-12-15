Las asociaciones de Ciutat Vella critican el proyecto del Jardín de Parcent

El Jardín de Parcent es una de las actuaciones más importantes que hay pendientes a medio plazo en Ciutat Vella. No tanto por su superficie, sino por la importancia social que tendrá. Se trata de una parcela, detrás del Mercado Central, en la plaza Juan de Vilarrasa, que ocupaba el palacio del mismo nombre. Durante años albergó un aparcamiento subterráneo, de momento clausurado, y un jardín de planta rectangular. Toda esta parcela está pendiente de reconfiguración, incluyendo la rehabilitación y reapertura del aparcamiento -necesario, habida cuenta lo saturados que están los de Plaza de Brujas, Avenida del Oeste y San Agustín-.

Sin embargo, las entidades vecinales implicadas han vuelto a mostrar su desagrado porque consideran que la actuación se está realizando sin contar con ellos. Así lo han expresado Amics del Carme y Amics de Velluters que, aseguran, "llevamos más de dos años tratando de reunirnos con la concejalía de Movilidad para que entienda que una actuación urbanística de este nivel ha de contar con la participación activa de los agentes sociales que vivirán y usarán ese espacio que, desde que se creó en los años setenta del siglo pasado, no ha servido para mejorar la calidad de vida del vecindario".

Dos operaciones en una

Sostienen los colectivos, apoyados también por la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad, que "el proyecto prevé dos operaciones diferentes: rehabilitar el aparcamiento subterráneo, con la consecuente destrucción de toda la superficie y reconstruir el jardín" a posteriori.

De acuerdo con los planos "aprobados sin haber tenido en cuenta las necesidades vecinales" han denunciado diferentes "irregularidades". Por ejemplo, ante la idea de mantener el mismo diseño de jardín -que no les gusta- apelando a que "la normativa establece que se sustituirá por un modelo de jardinería medioambiental" amparados en que "se dice que el actual protegido patrimonialmente, cunado esa normativa está derogada desde 2020".

De la misma manera que el PEP de Ciutat Vella establece necesario proponer actuaciones evocadoras del demolido Palacio de Parcent "cosa que el diseño actual no hace". Además, que "las necesidades del uso residencial de la zona no quedan satisfechas", que aumenta la superficie de circulación de vehículos (la parte occidental conecta la calle Carda con la Avenida del Oeste) y, sobre todo, que el futuro nuevo aparcamiento, tal como se había reclamado permanentemente, "no establece la reserva de plazas para el vecindario".