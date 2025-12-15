Caballero presenta la fiesta de Sant Antoni proclamando "tolerancia cero" al maltrato animal

"En el camino hacia el 75 aniversario de esta fiesta, asumimos todos un compromiso claro: tolerancia cero ante la crueldad y el abandono y respeto absoluto por la vida y el bienestar animal". Con estas palabras, el concejal Juan Carlos Caballero ha anunciado la celebración de la fiesta de Sant Antoni del Barri de Sagunt, que será la primera del año después de que finalicen los actos de la Navidad.

En la nueva edición finaliza su particular travesía en el desierto de celebrarse la Bendición de Animales entre semana, algo que, junto con algún ejercicio con lluvia, como el pasado, reduce sensiblemente la participación popular, ya que tendrá lugar en jornada de sábado.

Jesús Arrúe, Rafael Garrote, Juan C. Caballero y Mónica Gil / Ayto Vlc

Y es que hay que remontarse al año 2016 para encontrar un 17 de enero en domingo y una celebración como tal, puesto que en 2020, sí se celebró -faltaban dos meses para el confinamiento- en viernes, pero "saltó" a domingo por el bisiesto en esa ocasión y su formato fue virtual, al estar todavía con restricciones. Desde entonces ha habido reformulaciones, como la de trasladar a fin de semana la feria animalista y la "cremà" de la hoguera.

Y el cartel, de Arrúe

El pregón de la fiesta corrió a cargo del edil de Bienestar Animal, además de descubrirse el cartel que, por tercera vez, corre a cargo de Jesús Arrúe. Durante la misma ha destacado, así mismo, que "Sant Antoni Abad tiene esa magia, que une a familias, a un barrio entero y a una ciudad alrededor de una misma idea que se transmite de generación en generación: el respeto por los animales y el respeto por la vida, porque los animales se han convertido en uno más de la familia en muchísimos hogares de nuestra ciudad. Nos ofrecen compañía, alegría y amor sincero, nos regalan lealtad sin condiciones, presencia constante y también consuelo cuando más los necesitamos". Para rematar que este respeto secular por los animales "forma parte de la verdadera vocación de la ciudad, que se mide en cómo trata a quienes no tienen voz y en cómo ha entendido que cuidar no es debilidad, sino su verdadera fortaleza".

El cartel de Arrúe / Ayto Vlc

El concejal ha recordado su niñez cuando iba “a ver desfilar los animales, intentando colarme en la primera fila por no perderme nada, para ver pasar los caballos, los carruajes y los animales que esperaban la bendición”. Por eso, Caballero ha asegurado que “esta fiesta perdurará porque es un legado que viene de lejos, pero que todavía llegará más lejos, porque pocas tradiciones pueden decir que han superado siete siglos de historia sin perder la esencia”.

Los animales del Circ de Nadal, aprobados

Precisamente, uno de los aspectos que más en boga han estado durante las últimas semanas, relacionados con el bienestar animal, ha sido la presencia en la ciudad del Circ de Nadal, anunciado como "el único con animales". A pesar de las reticencias expresadas por el propio concejal, quien recordó hace dos semanas que no le gustaba que hubiera animales en los circos, pero que tenían que regirse por la permisiva legislación autonómica, los animales han pasado el control veterinario correctamente.