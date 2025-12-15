Dos años sin un plan de seguridad vial en una ciudad que acumula 13 muertos en once meses

Las calles de la ciudad de València se han cobrado 13 vidas en lo que llevamos de año. Cifra que se refiere al término municipal y que podría ir en aumento puesto que faltaría computar las de este mes de diciembre y los datos oficiales necesitan un periodo de consolidación.

Entre los fallecidos se encuentran una niña de 6 años que falleció atropellada por una ambulancia en pleno centro de València, la joven que murió después de que un camión de reparto la arrollase cuando se dirigía a su trabajo en Campanar o un matrimonio que perdió la vida en El Palmar cuando un vehículo los embistió cuando iban a tirar la basura.

"La siniestralidad vial está en unos datos insoportables", describía la portavoz de Compromís por València, Papi Robles, en comparecencia ante los medios junto al edil Giuseppe Grezzi, en la que han denunciado que el Plan Director de Seguridad Vial, cuya vigencia contemplaba los años 2018-2023 lleva dos años caducado y sin expectativas de que vaya a ser revisado por el Gobierno municipal, según señalaron los miembros de Compromís.

Con la vista puesta en el objetivo de llegar Víctimas Cero, la formación valencianista va a seguir reclamando un segundo plan para evitar más muertes y heridos con graves secuelas en las calles de València. "En estos dos años no se ha hecho nada por actualizar el plan y no hay calendarios, objetivos marcados a la vista y mientras, el drama se traduce en 13 fallecidos", insistió Grezzi.

Papi Robles y Giuseppe Grezzi durante su comparecencia de prensa / Ayto València

Presión sobre bicis y patinetes

Pese a que la mitad de los fallecidos contabilizados fueron víctimas de atropellos y un cuarto perecieron an accidentes de moto, la presión de los controles sobre el tráfico se realizan sobre patinetes, bicicletas y carriles bici y no sobre vehículos a motor. Esta tendencia la achacan a que el condejal popular de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, "ha hecho de la seguridad vial una cuestión muy arbitraria y con un claro carácter político y no técnico", incidieron.

En esta misma línea han recordado que en 2024 se realizaron siete campañas de control precisamente en los carriles bici y solo una de control general del tráfico, mientras no se ha impulsado ninguna actuación específica contra los vehículos pesados, implicados en varios accidentes mortales y muy graves.

Para Grezzi, las actuaciones que deben llevarse a cabo para buscar el objetivo de Víctimas Cero debe "seguir una coherencia y un criterio técnico" y para ello reclama la redacción de un segundo Plan de Seguridad Vial y banadonar la "improvisación" del actual gobierno.