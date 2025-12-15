Los socialistas denuncian que PP y Vox "entregan la estrategia turística de la ciudad a los pisos turísticos"

El concejal socialista Javier Mateo ha lamentado que Catalá haya decidido "entregar las llaves de la estrategia turística de la ciudad" a las asociaciones de apartamentos turísticos y de alojamientos de corta estancia para que puedan impulsar normativas que les permitan operar por la ciudad con absoluta impunidad. Mateo se ha manifestado en estos términos tras conocer que el PP y Vox han entregado dos vocalías del Consejo Municipal de Turismo a las asociaciones de pisos turísticos de València y de alquiler de viviendas de corta estancia.

"La señora Catalá parece que no ha entendido nada de la realidad en la ciudad de València. Mientras desde el Partido Socialista proponemos acabar con todos los pisos turísticos de la ciudad que están expulsando a los valencianos y valencianas de nuestros barrios y que están encareciendo el acceso a la vivienda, la señora Catalá ha decidido meterlos en el Consejo Municipal de Turismo para que formen parte de la estrategia turística de esta ciudad. Mientras desde el Partido Socialista intentamos acabar con ese modelo turístico, la señora Catalá los premia y los mete en la estrategia turística de la ciudad", ha manifestado Mateo.

Para el edil socialista esta decisión que ha adoptado esta misma tarde el gobierno de Catalá destapa definitivamente que la estrategia de Catalá “nunca ha sido restringir la actividad de los apartamentos turísticos sino más bien al revés, fomentarla”.

"La señora Catalá ha intentado engañar a los valencianos y valencianas diciendo que está controlando a los apartamentos turísticos. No solo ha diseñado una normativa que va a permitir que València pueda registrar más de 5.500 apartamentos por toda la ciudad sino que, además, apenas ha puesto 34 multas en todo 2025 a alojamientos ilegales a pesar de su presencia masiva por todos los barrios. Y ahora, además, les ha entregado la llave para que puedan seguir diseñando la estrategia turística de la ciudad a su antojo, aunque eso suponga perjudicar a los vecinos y vecinas de los barrios", ha continuado.

Mateo ha contrastado esta política del PP y de Vox de "fomentar los apartamentos turísticos" con la propuesta de los socialistas de eliminar esta actividad en los edificios residenciales así como de implantar una tasa turística.