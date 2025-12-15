Estas son las instalaciones y atracciones navideñas que reabren en la ciudad de Valencia el lunes 15 de diciembre
La situación de alerta amarilla relaja las prohibiciones del fin de semana
El Ayuntamiento de València ha anunciado el levantamiento de prohibiciones tras levantarse la alerta naranja. Así, se ha ordenado la reapertura de parques, jardines, cementerios e instalaciones deportivas.
Así mismo, las sedes de la Universitat Popular que permanecían cerradas reabrirán esta tarde.
A los centros escolares se les ha informado que pueden abrir en función de su capacidad organizativa.
Por otra parte, los comerciantes del centro han reabierto todas las atracciones que quedaron paralizadas por la alerta: La Pista de Hielo, el carrusel, la nueva noria de San Agustín y los dos trenes.
Así mismo, se ha reabierto la Feria de Artesanía.
La situación ha mejorado sensiblemente y, de hecho, el sistema seha reducido a alerta amarilla. En el Cap i Casal aún hay riesgo de lluvia durante la tarde, que irá remitiendo por la noche, aunque se espera que regrese con cierta fuerza durante la jornada de martes, aunque, de momento, solo con esa alerta amarilla.
- València suspende las clases en 32 colegios este lunes por las lluvias de la borrasca Emilia
- València se corta la lengua
- València estudia suspender las clases del lunes por las alertas meteorológicas
- ¿Hay colegio mañana en Valencia ciudad? Esta es la hora a la que se sabrá si se suspenden las clases
- Los expertos confirman que los Peligni fueron los fundadores de València
- Suspensión de clases en València: ¿Cuáles son los 32 colegios que no abren el lunes por la alerta roja?
- La Plaza del Ayuntamiento tendrá forma elíptica, un manantial y adoquinado con guiño a la mascletà
- Se refuerzan las restricciones en València para el domingo por la alerta roja