Catalá regala por Navidad un kit de supervivencia pensado para posibles apagones
València
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha ofrecido una copa de Navidad a los medios de comunicación de la ciudad y les ha hecho entrega de un regalo que no ha pasado desapercibido entre los asistentes. Después del apagón del pasado 28 de abril, en el que gran parte de la Península Ibérica se vio afectada por un corte eléctrico general, la alcaldesa ha querido obsequiar a sus invitados con un kit de supervivencia que incluye una radio a pilas, con las pilas incluidas, una botella de agua y una manta térmica, objetos que podrían venir bien si la situación se repitiera.
