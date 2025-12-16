El futuro del área metropolitana de València busca una voz común

La necesidad de pensar Valencia más allá de sus fronteras administrativas y avanzar hacia una visión metropolitana real, coordinada y eficaz será el eje central del I Foro Metropolitano, que se celebrará mañana miércoles 17 de diciembre en la Casa de la Cultura de Mislata. El encuentro, organizado por Levante-EMV, nace como respuesta a una reclamación histórica de los municipios del entorno de la capital: diseñar políticas conjuntas en ámbitos clave como la movilidad, la vivienda, los servicios públicos o las infraestructuras, superando la lógica de actuaciones aisladas.

El foro plantea un cambio de mirada: concebir el área metropolitana como una extensión natural de la ciudad de Valencia, donde los flujos diarios de personas, trabajo, estudios y ocio ya funcionan de manera integrada, aunque las decisiones políticas y administrativas sigan fragmentadas. Municipios como Mislata, Paiporta, Catarroja, Xirivella, Aldaia, Torrent o Paterna mantienen una relación cotidiana e intensa con la capital, pero sin un marco estable de coordinación que permita planificar de forma conjunta su desarrollo.

Uno de los grandes retos sobre la mesa será la movilidad metropolitana, considerada la cuestión más urgente. Miles de personas se desplazan a diario desde los municipios del entorno hacia Valencia y viceversa, lo que hace imprescindible mejorar la conectividad, reforzar el transporte público y coordinar redes como Metrovalencia, Cercanías, autobuses interurbanos y accesos viarios. El objetivo es facilitar desplazamientos más rápidos, sostenibles y eficientes, reduciendo la dependencia del vehículo privado y mejorando la calidad de vida de la ciudadanía.

Pero el foro va más allá de la movilidad. También se abordará la planificación conjunta de políticas de vivienda, la necesidad de diseñar infraestructuras de manera coordinada y la conveniencia de ofrecer servicios públicos pensados desde una escala metropolitana, evitando duplicidades y desequilibrios. No se trata de que cada municipio funcione como una isla, sino de avanzar hacia un modelo de gestión compartida que beneficie a todos.

Bielsa inaugura el foro

El encuentro arrancará a las 9.00 horas con la bienvenida del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, uno de los impulsores de esta visión metropolitana. A continuación, el catedrático de Geografía Humana de la Universitat de València, Joan Romero, ofrecerá una ponencia marco en la que aportará contexto académico y ejemplos comparados de grandes ciudades europeas que han apostado por estructuras metropolitanas sólidas para afrontar desafíos comunes.

Aglomeración de pasajeros en la Estación del Norte. / Miguel Angel Montesinos

Tras su intervención, Romero participará en un primer diálogo junto al director del periódico, Joan Carles Martí, y el propio Fernández Bielsa, en el que se analizará la evolución del área metropolitana de València y los obstáculos que han frenado históricamente una gobernanza conjunta. El debate continuará con una segunda conversación moderada por la subdirectora de Levante-EMV Isabel Olmos, en la que intervendrán el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, aportando la visión de dos de las principales ciudades del entorno metropolitano.

Cooperación supramunicipal

A las 11.00 horas tendrá lugar una mesa redonda centrada en la cooperación supramunicipal, moderada por la periodista de Levante-EMV Pilar Olaya, con la participación del presidente de la Mancomunidad de l’Horta Sud, José Cabanes; el presidente de la Mancomunidad de l’Horta Nord, Fran López; la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent; la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, y la concejala de Urbanismo y Medio Ambiente de Paiporta, Marian Val. El debate pondrá el foco en la experiencia de las mancomunidades y en las posibilidades de reforzar su papel como instrumentos de coordinación territorial.

El turno de María José Catalá

Tras una pausa para el café, el foro retomará la actividad con una mesa de marcado carácter técnico y económico, moderada por la periodista y directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, Silvia Tomás. En ella participarán la presidenta de la CEV-Valencia, Eva Blasco; el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata; el director gerente de FGV, Alfonso Novo Belenguer; el director de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), José Antonio Gómez; y el presidente de EMTRE, Emilio José Belencoso. La sesión abordará el impacto de la movilidad y la planificación metropolitana en la competitividad económica, la sostenibilidad y el desarrollo empresarial.

El foro concluirá a las 13.00 horas con la intervención de la alcaldesa de València, María José Catalá, en un cierre que servirá para recoger las principales conclusiones y abrir el debate sobre la idoneidad de crear algún órgano metropolitano de coordinación estable, entendido como un espacio de diálogo, planificación y toma de decisiones compartidas.

El I Foro Metropolitano aspira, en definitiva, a poner sobre la mesa una visión metropolitana realista y pragmática, basada en el consenso político más allá de las siglas y orientada al bien común. Un primer paso para afrontar de manera conjunta los desafíos de un territorio que, en la práctica, ya funciona como una gran ciudad, pero que necesita herramientas de gobernanza acordes a esa realidad.