Casal de la Pau premia a Levante-EMV

Casal de la Pau (CdP), la entidad valenciana que lleva más de 50 años acompañando en su proceso de reinserción a personas que han pasado por prisión, entregará mañana miércoles sus reconocimientos “Llave de Casal de la Pau” en un acto que tendrá lugar en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), con la participación de la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero.

Los reconocimientos “Llave de Casal de la Pau” remiten a los orígenes de esta asociación, cuando se creó el primer piso, germen del CdP, un espacio de acogida, de paz y de dignidad, donde todas las personas tenían llave. La llave simboliza confianza, pertenencia y el derecho a entrar, quedarse y reconstruir la vida.

Los premiados

En esta cuarta edición de la “Llave de Casal de la Pau”, los reconocimientos son para: Manuela Carmena, que fue juez de vigilancia penitenciaria antes de alcaldesa de Madrid, en el apartado de Agente de Cambio Social; a la entidad San Juan de Dios, que tras el incendio este verano del piso del CdP para enfermos graves y terminales, ha cedido desinteresadamente un espacio para realojarlos; en el ámbito Voluntarios, a ESADE Alumni, que ha realizado una consultoría integral para mejorar los procesos del Casal de la Pau; en el ámbito comunicativo, a Levante-EMV, por su atención a las iniciativas y esfuerzos del Casal de la Pau para realizar su labor, y a Paulino Carrero Grande, que ha sido usuario del CdP y ahora ejerce como voluntario de la entidad, donde ha colaborado activamente a difundir el lenguaje de signos. Finalmente, se otorga el reconocimiento a título póstumo a la que fuera vicepresidenta de Casal de la Pau e integrante del equipo de voluntariado penitenciario, Mª José Martínez Criado.

Al acto de entrega de las “Llaves de Casal de la Pau” está prevista la asistencia de la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Mª José Ferrer Sansegundo, y del decano del ICAV, José Soriano, además de la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, que clausurará el acto.