Renuevan la red de saneamiento de Patraix para mejorar el drenaje del distrito

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado este martes las obras de renovación de la red municipal de saneamiento que se están acometiendo en el distrito de Patraix. La actuación, coordinada desde el Ciclo Integral del Agua en colaboración con el Área de Urbanismo, se centra en la calle Segona República Espanyola, en el barrio de Vara de Quart, y vías adyacentes. El Ayuntamiento ha destinado una partida económica de 861.922 euros con la finalidad de mejorar la calidad del servicio de saneamiento y el bienestar de más de 30.000 personas.

María José Catalá ha recordado que, para el equipo de gobierno, tanto antes de la dana de octubre de 2024, como después, “tienen especial importancia las obras que mejoran la seguridad hídrica de los vecinos; y esta obra va a favorecer a treinta mil personas de la zona que viven aquí, minimizando el riesgo de inundabilidad y mejorando la capacidad de drenaje en una proporción equivalente a diez campos de fútbol”. "Las obras bajo tierra parece que no tienen trascendencia, pero la tienen y mucho. Sobre todo cuando tenemos acontecimientos meteorológicos graves y por eso para nosotros esto es una gran prioridad", ha añadido la alcaldesa.

Las obras se han organizado por fases para minimizar las afecciones al tráfico y las molestias al vecindario. Comenzaron en octubre de 2025 y la previsión es que finalicen a principios del de marzo de 2026. Habrá una pausa desde el 26 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 por el periodo navideño. Las vías afectadas son Doctor Pérez Feliu, Emili Lluch, la Puebla de Valverde, Segona República Espanyola y Tres Creus.

Mejora del drenaje

A grandes rasgos, el objetivo es aumentar la capacidad de desagüe mediante la mejora del drenaje de una superficie equivalente a unos 10 campos de fútbol; reducir los riesgos de inundación en episodios de fuertes lluvias; así como aumentar la seguridad hidráulica. De esta manera, esta zona de la ciudad dispondrá de una infraestructura mejor preparada para fenómenos meteorológicos cada vez más intensos. La renovación de este tramo de la red de saneamiento en Vara de Quart beneficia también de manera indirecta a los barrios de Sant Isidre y el Safranar.

Las obras incluyen la instalación de más de 600 metros de nuevas tuberías — de diámetros entre 400 y 1.200 mm—, además de 36 pozos de registro, 57 imbornales y 12 acometidas renovadas, para conseguir que la zona evacúe mejor el agua de lluvia y se reduzca el riesgo de inundaciones. Se van a sustituir tuberías muy antiguas por una nueva infraestructura moderna, con materiales y diámetros adecuados para garantizar capacidad y durabilidad. El antiguo brazo de la acequia que provocaba problemas de drenaje quedará fuera de servicio.

Se trata de una actuación coordinada entre los diversos servicios municipales. Cuando finalicen las labores del Ciclo Integral del Agua, en marzo del año que viene, se procederá a la repavimentación de la calle Segona República Espanyola, en el tramo que comprende desde la avenida Tres Creus y la calle de la Puebla de Valverde (1.355 m2) por parte de la delegación de Urbanismo. Además del asfaltado, el Ayuntamiento acondicionará la parte de dominio municipal de un solar próximo de 1.800 metros cuadrados de superficie. Estas dos últimas actuaciones cuentan con un presupuesto de 50.459,78 euros.