València: un plan de seguridad vial caducado y 13 muertos por accidente en once meses

El 'baile de cifras' no se hizo esperar como suele ser lo habitual en los asuntos que generan algún tipo de fricción entre partidos políticos, que dicho sea de paso, son casi todos. El último caso es el que se refiere a la seguridad vial y a las víctimas de accidentes de tráfico registradas en València. Ahora el número de muertos parece que también es relativo, aunque en realidad es tan solo una cuestión de matices.

Para la corporación municipal, en lo que llevamos de año, doce personas han perdido la vida en las calles de València. Para Compromís han sido trece los fallecidos. La diferencia de esa víctima de más, o de menos, radica en el caso de un hombre de 88 años que falleció al chocar contra una fachada del casco histórico de la ciudad después de haber sufrido algún tipo de indisposición. También discrepan en los dos hermanos muertos resultantes de un accidente de moto. Ocurrió el pasado mes de mayo y tuvo lugar en la autovía V-30, en el tramo de curvas de incorporación a la carretera de Malilla. Para la formación valencianista la tragedia sí tuvo lugar dentro de los límites del municipio, al suceder en la zona urbana de nueva construcción del parque Turianova de València. Sin embargo, para Jesús Carbonell, concejal de Seguridad y Movilidad, estos dos fallecidos no deberían localizarse dentro del término municipal.

Más allá de las cifras, existe un hecho que no hay que perder de vista y es que el Plan Director de Seguridad Vial 2018-2023 prescribió hace dos años y, tal como denunciaron la portavoz de Compromís, Papi Robles, y el edil Giuseppe Grezzi, "no hay expectativas de que vaya a ser revisado al menos a corto plazo". La pregunta es ¿puede una ciudad como València estar tanto tiempo sin un proyecto que enmarque las medidas necesarias para evitar la mortalidad vial?

Carbonell defiende que desde las áreas de Movilidad y Policía Local "se está trabajando para mejorar la seguridad vial en las principales calles y avenidas de la ciudad y llegar a 2030 con la mitad de fallecidos que en 2019”, año en el que, según los datos aportados por el PP, se registraron 18 fallecidos por accidente de tráfico, aunque en el Anuario Estadístico de ese año, editado por el Ayuntamiento de València, figuran once víctimas.

El debate, insisten desde Compromís, "es la necesidad de diseñar otro Plan de Seguridad Vial en València para frenar la cifra de fallecidos".

Presión sobre bicis y patinetes

Pese a que la mitad de los fallecidos contabilizados fueron víctimas de atropello y un cuarto perecieron en accidentes de moto, la presión de los controles sobre el tráfico se realizan sobre patinetes, bicicletas y carriles bici y no sobre vehículos a motor. Esta tendencia la achacan a que desde el consistorio se "ha hecho de la seguridad vial una cuestión muy arbitraria y con un claro carácter político y no técnico", incidieron.

En esta misma línea han recordado que en 2024 se realizaron siete campañas de control precisamente en los carriles bici y solo una de control general del tráfico, mientras no se ha impulsado ninguna actuación específica contra los vehículos pesados, implicados en varios accidentes mortales y muy graves.

Para Grezzi, las actuaciones que deben llevarse a cabo para buscar el objetivo de Víctimas Cero debe "seguir una coherencia y un criterio técnico" y para ello reclama la redacción de un segundo Plan de Seguridad Vial y abandonar la "improvisación" del actual gobierno.

Los atropellos, principal causa de muerte

Los arrollamientos son la causa principal de mortalidad en los accidentes ocurridos en la ciudad de València. Durante este año hubo que lamentar al menos seis fallecidos por este motivo. Entre ellos una niña de 6 años que falleció atropellada por una ambulancia en pleno centro de València, la joven que murió después de que un camión de reparto la arrollase cuando se dirigía a su trabajo en Campanar o un matrimonio que perdió la vida en El Palmar cuando un vehículo los embistió mientras iban a tirar la basura.

También fallecieron atropellados un menor de 17 años que circulaba en patinete por el puente de l'Exposició en la Nit de la Cremà y una joven de 28 años que cruzaba la Ronda Norte junto a un grupo de amigos.

Precisamente dos de estos accidentes se han producido en lugares considerados como 'puntos negros' de la red viaria municipal: la avenida de los Hermanos Machado (Ronda Norte) y la calle San Vicente Mártir.