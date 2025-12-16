Un PAI acabará con el "Chernobil de Campanar" situado frente a Nuevo Centro

Durante muchos años se le llamó el "Chernobil de Campanar" por el aspecto que mostraba: una finca sesentera, de colmena, gris, con puertas rotas y ventanas arrancadas, rodeada de suciedad, degradación y árboles muertos. Como si un holocausto nuclear hubiese pasado por allí, obligando a sus moradores a abandonarla precipitadamente. Sin embargo, nunca ha dejado de tener vida en forma de infraviviendas. Es la manzana situada frente a Nuevo Centro que reúne hasta cuatro inmuebles en la calle Pedro Diego Mitón, convertidas a lo largo del tiempo en zona de suciedad e inseguridad. Un experimento quebrado en una zona de expansión de la ciudad de València.

Ahora, todo va a cambiar en uno de los lugares mas caóticos que quedaban en una zona que creció de forma desordenada cuando la ciudad de València empezaba a colonizar el otro lado del río. Toda esa zona eran parcelas de huerta y viviendas que conectarían, con el paso de las décadas, con el viejo pueblo de Campanar.

Cien años de vida

Se trata de bloques que crecieron, sin orden ni concierto, a finales de los años sesenta del pasado siglo. Con tan poco orden que dejaron entre medio parcelas por rellenar. Incluso sobrevive una casa de pueblo, construida hace ahora cien años. Aún hoy se aprecian sendas de tierra, callejones, muros y fincas de otra época, que contrastan con la evidente mejora de calidades conforme la calle Tirso de Molina, paralela al río, va alejándose del centro de la ciudad hasta llegar a las fincas de primeros de siglo hasta el Carrefour y el Parque de Cabecera.

Pero hay más, toda esa planta acoge un aparcamiento espontáneo con un centenar largo de vehículos, aparcados con las disposiciones más inverosímiles. "Área de servicio" para vecinos, oficinas y centro comercial.

La Comisión de Urbanismo dará luz verde este miércoles al denominado PAI de Pare Doménech, que tiene por objeto la urbanización de todo ese conjunto degradado situado entre la calle del mismo nombre, Tirso de Molina, Pío XII. El programa urbanístico contempla la construcción de 133 viviendas, de la que 22 se prevé que serán VPP (Viviendas de Protección Pública).

Así es el barrio que desaparecerá para convertirse en viviendas nuevas en Campanar /

Más de veinte años de presión vecinal

Se trata de una reivindicación que supera ya los veinte años de presión vecinal, por tratarse de un conjunto especialmente inhóspito, posiblemente el peor de todo el barrio. Al caos formado por esa escasa planificación se le va a tratar de buscar un cierto orden mediante la reordenación y la construcción de viviendas, 22 serán protegidas, las cuales pasarán a formar parte de un parque municipal al que el equipo de gobierno apela en contra de la oposición cuando entra en juego el debate de la vivienda.

Son los bloques de Padre Diego Mitón, el "Chernobil", el gran problema, que no es el único que ha arrastrado este caos. A lo largo de las décadas ha sido una finca "okupa", sin que fuera suficiente la acción de los propietarios de la misma, que tapiaron las entradas y le dieron una mano de pintura para evitar el aspecto "soviético" de la finca. Aún así, hay traseras que siguen mostrando un aspecto desolador.

Ahora, toda esa colmena y las edificaciones adyacentes serán derribadas para dar paso a la nueva actuación.

Casi veinte mil metros de edificabilidad

El Plan General de Ordenación Urbana de Valencia clasifica este suelo como urbano, con la calificación de residencial en edificación abierta (EDA). La actuación integrada prevista, que será aprobada este miércoles, tiene una superficie de 12.077 metros cuadrados de suelo, y una edificabilidad de 19.395 metros cuadrados de techo. En cuanto a los usos, se prevén 16.300 metros cuadrados de techo de uso residencial y 3.095 de uso terciario. Todo ello, ha añadido el concejal, permitirá construir, aproximadamente, 133 viviendas, 22 de ellas de protección pública; y la obtención de 8.922 metros cuadrados de suelo dotacional público. La actuación supone una inversión de total de 1.208.920 euros.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, responde precisamente a esa proclama de que "para el gobierno de la alcaldesa María José Catalá resulta prioritario dar respuesta a la necesidad que tiene la ciudad de incrementar la oferta de viviendas, tanto las destinadas a aumentar el parque público de viviendas de protección pública y alquiler asequible para jóvenes, como las viviendas previstas en unidades de ejecución que llevaban años paralizadas”. En este caso, "estamos activando suelos que estaban pendientes de urbanizar hace años, y en los que además se podrán construir dotaciones públicas en un área urbana consolidada como es la Campanar junto a la avenida Pío XII”.