Cae uno de los iconos de la Copa America

El plan de reurbanización del entorno del Edificio del Reloj, en el puerto de València, ha comenzado con el derribo de uno de los edificios icónicos de la Copa América, la denominada Casa de la Copa, que estaba sin uso desde hace años y que dejará libre un amplio espacio para zonas verdes y movilidad peatonal. Así los han asegurado la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de València, Mar Chao, tras una reunión ciudad-puerto previa al consejo de la institución.

Por un lado, se ha aprobado el proyecto de urbanización definitiva del entorno del Edificio del Reloj que dignificará un espacio clave para la conexión entre la ciudad y el puerto. El proyecto, impulsado conjuntamente por Valenciaport y el Ayuntamiento de València, cuenta con una inversión de alrededor de 2 millones de euros (IVA excluido), financiada íntegramente por la Autoridad Portuaria de València, y convertirá este espacio en un lugar más amable para disfrute de la ciudadanía. El ámbito del proyecto inicial se ha ampliado incorporando al mismo el antiguo Edificio de la Copa que actualmente está siendo derribado por el Ayuntamiento.

La actuación consistirá en la creación de una zona ajardinada para peatones en el entorno del Edificio del Reloj, que cuenta con la declaración de Bien de Relevancia Local. La superficie de la actuación es de 12.568 metros cuadrados.

El proyecto incluye áreas ajardinadas, pérgolas, zonas de sombra, mobiliario urbano y un pavimento que orienta los itinerarios para peatones y creará zonas de estancia. También contempla mantener el arbolado existente y la renovación del alumbrado con una mejora de la eficiencia energética y de la calidad ambiental del espacio nocturno.

Asimismo, se reducirán las dimen­sio­nes de la rotonda actual, dará más espa­cio a la zona para pea­to­nes y ciclis­tas y ampliará el entorno de este edi­fi­cio de alto valor en gene­ral para la ciu­dad.

Derribo de la Casa de la Copa, en elpuerto de València. / José Manuel López

Un primer paso para la integración de la antigua dársena

La presidenta de la APV ha destacado que con la presentación de este proyecto se da un paso importante en todo el proceso de inte­gra­ción de la anti­gua dár­sena del puerto de Valen­cia en la ciu­dad. “Con esta propuesta Valenciaport se consolida como un agente clave en la generación de valor para la ciudadanía valenciana, tanto a través de su gestión económica como ofreciendo nuevos espacios fruto del trabajo conjunto con el Ayuntamiento”, ha afirmado Mar Chao.

En este sentido, ha apuntado que la relación puerto-ciudad es uno de los pilares básicos del Plan Estratégico de Valenciaport 2035. La integración social y territorial es uno de los ejes del plan, con el que se busca fortalecer los vínculos entre las instalaciones portuarias y su entorno, con actuaciones como la del entorno del Edificio del Reloj, que es un espacio clave en las actividades culturales y empresariales del entorno innovador que se está creando en La Marina.

Por su parte, la alcaldesa de València ha afirmado que con “este proyecto gana la ciudadanía, ya que el Puerto abre su corazón a todos con un nuevo espacio ajardinado y más amable para pasear y reencontrarse con una de las zonas más bonitas de la ciudad como es la Marina”

Las obras, cuya licitación está prevista se realice de forma inminente, comenzarán tras la demolición del Edificio de la Copa, un edificio que alojó la 32.ª America’s Cup y que se encuentra en desuso. La eli­mi­na­ción de este inmue­ble per­mi­tirá la inte­gra­ción pai­sa­jís­tica de toda la plaza late­ral al Edi­fi­cio del Reloj.