El Casal de la Pau premia a Levante-EMV por la difusión de su labor
Esta asociación sin ánimo de lucro ha celebrado la cuarta edición de sus reconocimientos en los que se entregan las 'Llaves del Casal de la Pau'
El diario Levante-EMV ha recibido uno de los premios entregados por el Casal de la Pau "por su atención a las iniciativas y esfuerzos de la asociación para realizar su labor". La subdirectora del periódico, Isabel Olmos, ha sido la encargada de recoger el galardón 'Llave de Casal de la Pau', que le fue entregado en un acto celebrado en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV).
Los otros premios en esta cuarta edición de los reconocimientos del Casal de la Pau han sido para, en el apartado de Agente de Cambio Social, Manuela Carmena, que fue juez de vigilancia penitenciaria antes de alcaldesa de Madrid ; la entidad San Juan de Dios, que tras el incendio este verano del piso del casal para enfermos graves y terminales, cedió desinteresadamente un espacio para realojarlos; en el ámbito Voluntarios, a ESADE Alumni, que ha realizado una consultoría integral para mejorar los procesos del Casal de la Pau; y a Paulino Carrero Grande, que ha sido usuario de la asociación y ahora ejerce como voluntario de la entidad, donde ha colaborado activamente a difundir el lenguaje de signos. Finalmente, se otorgó el reconocimiento a título póstumo a la que fuera vicepresidenta de Casal de la Pau e integrante del equipo de voluntariado penitenciario, Mª José Martínez Criado.
Casal de la Pau lleva más de 50 años acompañando en su proceso de reinserción a personas que han pasado por prisión. Estos galardones “Llave de Casal de la Pau” remiten a los orígenes de esta asociación, cuando se creó el primer piso, germen de esta organización sin ánimo de lucro, un espacio de acogida, de paz y de dignidad, donde todas las personas tenían llave. La llave simboliza confianza, pertenencia y el derecho a entrar, quedarse y reconstruir la vida.
Al acto de entrega de las 'Llaves de Casal de la Pau' asistieron la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Mª José Ferrer Sansegundo, y del decano del ICAV, José Soriano, además de la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, que fue la encargada de clausurar el acto.
