Da inicio la campaña solidaria "Métele un gol a la pobreza" en Nuevo Centro
Olivia Díaz
Ayer se presentó, en la plaza interior de Nuevo Centro la tradicional campaña solidaria “Métele un gol a la pobreza”, enfocada en la recogida de juguetes y material escolar.
La campaña, organizada por el Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa (IVAPEC), cuenta con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, Generalitat Valenciana, Nuevo Centro, El Corte Inglés, Asociación Valenciana de Intervención Preventiva (AVIPREV), Universidad Europea de Valencia y Family Up.
Las asociaciones beneficiarias de este año son: Esicu, Jesús y María Fuensanta, Proyecto Torreón, Monofamilias, Provida y Kobena & Ko.
El acto contó con la presencia de:
- Ignacio Grande, Secretario autonómico de Servicios Sociales, Familia e Infancia
- Mª Del Rosario Escrich Llinares, Directora general de Innovación e Inclusión Educativa de la Generalitat Valenciana.
- Marta Torrado, Concejala Bienestar Social y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Valencia.
- Alfredo Tell, Director de Nuevo Centro
- Cristina Herrera, Jefa de Personal de El Corte Inglés Nuevo Centro
- Javier Collado, Subdirector El Corte Inglés Nuevo Centro
- Sara García, Representante de Aviprev
- Alicia Grau, Representante de Family Up
Así como de representantes las asociaciones beneficiarias de esta edición.
El acto finalizó con la actuación del Coro Colegio de Santa María.
La campaña estará hasta el 23 de diciembre, en horario de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 h.
