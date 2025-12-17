València flexibiliza la moratoria y publicará el censo de viviendas turísticas legales

Nueva polémica relacionada con uno de los temas más candentes de la ciudad: los apartamentos turísticos. La desbocada proliferación de este tipo de alojamientos en los barrios de València trajo consigo una insoportable tensión en el mercado inmobiliario, la desaparición de parte del comercio local y problemas de convivencia, por eso, el 28 mayo de 2024 se aprobó una moratoria en la expedición de nuevas licencias para este tipo de apartamentos.

Sin embargo, esta paralización de permisos ha sufrido hoy una "interpretación técnica", tal como la califica el edil popular de Vivienda, Juan Giner, que permite la emisión de nuevas licencias. Esta flexibilización ha provocado la indignación del resto de partidos políticos que temen una avalancha de nuevas aperturas de este tipo de hospedajes en cualquier bajo de la ciudad.

Por el momento ya se ha dado el visto bueno a cuatro nuevos apartamentos turísticos y eso que la comisión de Urbanismo ha tenido lugar esta misma mañana de miércoles.

Ante el temor de que estos pisos para turistas puedan instalarse en cualquier planta baja, el grupo socialista ya ha presentado una moción en el consistorio "para que se prohíba la apertura de todo tipo de apartamentos turísticos, incluidos los de bajos comerciales". El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuán, ha acusado a la alcaldesa María José Catalá de convertir la ciudad en "un parque temático al servicio de unos pocos" y de "arrodillarse, junto a Vox, ante los lobbies turísticos".

En esta misma línea se ha posicionado, como no podía ser de otra forma, Compromís. De hecho, tildan la moratoria de "papel mojado" por la cantidad de "agujeros legales que permiten seguir operando al mercado especulativo". Papi Robles, lideresa de la formación valencianista, alerta de que esta interpretación del Ayuntamiento de València "vuelve a abrir la puerta a los apartamentos para que se instalen en los edificios donde ya hay vecindario".

Como medida de control ante la apertura desaforada de nuevos apartamentos turísticos, en la Comisión de Hacienda, también celebrada este miércoles, Compromís presentó una moción para que se cree un portal de acceso público en el que queden registrados todos los apartamentos turísticos que operen de forma legal.

Solo en edificios de Planes Especiales

Ahora bien, desde el equipo de gobierno aseguran que esta moratoria "mantiene toda su eficacia y sigue vigente". Al menos hasta el primer trimestre del año que viene, plazo en el que está prevista la aprobación de la nueva ordenanza que regulará estos apartamentos turísticos.

De hecho recalcan que esta "interpretación técnica" solo afecta a los bajos de aquellos solares o edificaciones en los que el Plan general otorgó un uso terciario exclusivo, que podía ser de uso mixto con el residencial. En concreto solo afectaría a los inmuebles integrados en planes especiales que desarrollan el PGOU como son los de Ciutat Vella, Cabanyal o Campanar.

Por lo que se refiere a la publicación del censo de apartamentos legales, el equipo de Gobierno ya ha anunciado que acepta la propuesta de Compromís y se creará una plataforma con todos los apartamentos legales de la ciudad.