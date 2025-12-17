Pagar la luz o comer: Casa Caridad ayuda a 100 familias al día a celebrar la Navidad

Imagínese, o quizás no hace falta echar mano de la fantasía, que su familia, a priori con una vida integrada, trabajo y un techo en el que cobijarse, comienza a pasar verdaderas penurias sin que sus circunstancias hayan cambiado sustancialmente y se encuentra ante el dilema vital de seguir pagando el alquiler o la factura de la luz o comer. Pues en esta misma situación se encuentran las familias que deben recurrir a Casa Caridad para poder subsistir dignamente sin tener que elegir.

Ante las fechas navideñas a las que nos dirigimos, la oenegé valenciana ha hecho balance de este 2025 y los datos son escalofriantes: cada día reparte más de 100 carros de comida y productos básicos entre familias que pasan auténticas estrecheces económicas, este dato supone un incremento del 28 % con respecto al año pasado. En 2025 Casa Caridad ha ayudado a 4.464 personas a través de cualquiera de sus programas de acogida, alimentación, intervención social y educación infantil, pero es que además, también ha subido el número de personas atendidas en los centros de acogida temporal y viviendas supervisadas con las que cuenta la organización, lo que refleja los graves problemas que hay en València para acceder a una casa o una habitación.

Guadalupe Ferrer, directora gerente de Casa Caridad, ha señalado que el servicio de reparto de carros de comida es el que más ha crecido en el último año, "hemos pasado de repartir una media de 70 a más de 100 cada día". Este crecimiento resulta especialmente llamativo porque es una ayuda destinada a familias que hasta hace poco se encontraban plenamente integradas y con capacidad para llevar una vida funcional y "en este momento deben elegir entre pagar el alquiler, el recibo del agua o comer y gracias a nuestra ayuda pueden pagar sus facturas".

Usuarios más jóvenes

El perfil de los usuarios que recurren a los servicios de Casa Caridad ha variado en los últimos tiempos. Ferrer ha relatado que existe una feminización de la pobreza que llevan detectando desde hace años "el 53 % de las personas que solicitan nuestros servicios son mujeres" pero también han notado un "rejuvenecimiento" y una "cronificación".

Los insuperables problemas de los jóvenes para acceder a una vivienda estánsin duda detrás de esta necesidad de soporte para poder vivir. Si hace un par de años el Cosell Valencià de la Joventut señalaba que uno de cada cinco jóvenes valencianos era pobre pese a tener trabajo, la situación no ha podido más que empeorar teniendo en cuenta los inalcanzables precios de los alquileres en la ciudad de València (y área metropolitana) o que para pagar la entrada de un piso se necesitan casi cuatro años enteros de sueldo para la entrada de un piso.

Esta última se da sobre todo en el centro que la entidad tiene en Benicalap donde las personas se alojaban mientras estaban convalecientes tras una intervención quirúrgica y ahora su enfermedad es crónicda y la única solución que tienen es esperar en este centro hasta que llegue el momento de poder optar a una plaza de una residencia.

Menús navideños y repartos especiales

Que las personas que demandan la ayuda de Casa Caridad tengan unas fiestas especiales y en compañía es una de las prioridades de la entidad. Por ello para los días de Nochebuena y Navidad se servirán unos 320 menús especiales en su comedor social que estarán compuestos de platos como crema de marisco, surtido de ibéricos o pollo a la naranja. Por supuesto también habrá turrones y dulces navideños como broche para estas comidas tan señaladas.

La gerente de la ONG ha señalado que en el reparto de comida también se incluirán estos productos típicos, además de los esenciales y los vales de Consum que se facilitan a los usuarios. "Es esencial que todos podamos celebrar las fiestas de la forma más especial".