La Policía Local refuerza los controles de alcohol por las comidas y cenas de Navidad

La Policía Local de València se ha unido a la campaña especial sobre control de alcohol y drogas en conductores, que ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico (DGT) para reducir el uso del vehículo privado tras las comidas y cenas de empresa que se producen en estas fechas. Además, desde diferentes canales de comunicación se invita a la ciudadanía a utilizar el transporte público en este tipo de desplazamientos.

La campaña estará vigente desde este lunes 15 de diciembre hasta el próximo domingo 21. No obstante, los agentes realizan tareas de prevención durante todo el mes y se prolongarán hasta que finalicen las fiestas navideñas. En esta labor se involucran patrullas de las diferentes secciones como la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP), las de Seguridad Vial o las Comisarías de Proximidad.

Controles de alcoholemia de la Policía Local de València. / Levante-EMV

Controles aleatorios

Los controles aleatorios se establecerán en todo tipo de vías, tanto en carreteras como en casco urbano, y a cualquier hora del día. Especialmente en estas fechas, marcadas por numerosas reuniones familiares, comidas y cenas de empresa, en las que el consumo de alcohol suele estar presente, se recuerda que la única tasa segura al volante es 0,0%.

El concejal de Policía Local y Movilidad, Jesús Carbonell, ha afirmado que “un año más nos unimos a esta campaña de la DGT y desde la Policía Local vamos a aumentar el número de controles de detección de alcohol y drogas en la conducción por todos los distritos de la ciudad. Se trata de un trabajo que complementa el que venimos haciendo durante todo el año, concienciando a todos de que la única tasa segura para conducir es 0,0%”. Además, Carbonell ha apuntado que “durante las dos últimas semanas ya se han aumentado el número de controles, que tienen una clara función preventiva”.

El alcohol mata

A este respecto es importante recordar que el 53,6% de los conductores fallecidos en siniestros dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos, según datos de septiembre de 2025, aunque datos más recientes señalan al alcohol como factor en el 28% de los siniestros mortales y en el 12% del total de siniestros con víctimas. El alcohol continúa siendo la sustancia más consumida entre los conductores fallecidos, por delante de la cocaína, el cannabis y los psicofármacos. El consumo de alcohol estuvo presente en el 28 % de los accidentes con víctimas mortales en 2024. El alcohol multiplica el riesgo y la gravedad de las lesiones, asociándose a exceso de velocidad y comportamientos imprudentes, siendo la salida de vía y las colisiones frontales las más comunes.

Prueba de alcoholemia en un control de la Policía Local de València. / Levante-EMV

Durante las semanas previas a la Navidad se incrementan este tipo de celebraciones, lo que conlleva un aumento considerable del consumo de alcohol. Por este motivo, durante el pasado fin de semana ya se reforzaron los controles preventivos y aleatorios en toda la ciudad, con especial atención a las zonas de ocio.

Con esta intensificación de controles se pretende disuadir del uso del vehículo privado tanto en los desplazamientos previos como posteriores a las celebraciones, fomentando alternativas seguras como el transporte público, recomendación que también se está difundiendo a través de los diferentes canales de comunicación municipales.