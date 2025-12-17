Un rascacielos de 108 metros de altura dominará la Marina de València

La Marina de València, ahora en fase de transformación, estará dominada por un edificio de 108 metros de altura destinado a usos terciarios, básicamente hotelero y comercial. Así lo han anunciado la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de València, Mar Chao, tras la reunión de la comisión ciudad-puerto que ha tenido lugar esta mañana y en la que también se ha informado de las obras de derribo del edificio de la Copa América situado junto al Edificio del Reloj. Según los primeros datos, este rascacielos tendrá un coste de 120 millones de euros y será el "Baluarte de la Marina".

El Ayuntamiento de València y la Autoridad Portuaria han celebrado hoy una nueva reunión del Órgano de Cooperación Interadministrativa donde se ha dado un impulso a inversiones e infraestructuras claves para regenerar el entorno del edificio del Reloj y afianzar la Marina como polo de emprendimiento y atracción turística.

Por un lado, se ha aprobado el proyecto de urbanización definitiva del entorno del Edificio del Reloj que dignificará un espacio clave para la conexión entre la ciudad y el puerto. El proyecto, impulsado conjuntamente por Valenciaport y el Ayuntamiento de València, cuenta con una inversión de alrededor de 2 millones de euros (IVA excluido), financiada íntegramente por la Autoridad Portuaria de València, y convertirá este espacio en un lugar más amable para disfrute de la ciudadanía. El ámbito del proyecto inicial se ha ampliado incorporando al mismo el antiguo Edificio de la Copa que actualmente está siendo derribado por el Ayuntamiento.

Así, lo han explicado Mar Chao y María José Catalá, quienes han presentado conjuntamente una actuación que consistirá en la creación de una zona ajardinada para peatones en el entorno del Edificio del Reloj, que cuenta con la declaración de Bien de Relevancia Local. La superficie de la actuación es de 12.568 metros cuadrados.

El proyecto incluye áreas ajardinadas, pérgolas, zonas de sombra, mobiliario urbano y un pavimento que orienta los itinerarios para peatones y creará zonas de estancia. También contempla mantener el arbolado existente y la renovación del alumbrado con una mejora de la eficiencia energética y de la calidad ambiental del espacio nocturno.

Asimismo, se reducirán las dimensiones de la rotonda actual, dará más espacio a la zona para peatones y ciclistas y ampliará el entorno de este edificio de alto valor en general para la ciudad.

Un primer paso para la integración de la antigua dársena

La presidenta de la APV ha destacado que con la presentación de este proyecto se da un paso importante en todo el proceso de integración de la antigua dársena del puerto de Valencia en la ciudad. “Con esta propuesta Valenciaport se consolida como un agente clave en la generación de valor para la ciudadanía valenciana, tanto a través de su gestión económica como ofreciendo nuevos espacios fruto del trabajo conjunto con el Ayuntamiento”, ha afirmado Mar Chao.

En este sentido, ha apuntado que la relación puerto-ciudad es uno de los pilares básicos del Plan Estratégico de Valenciaport 2035. La integración social y territorial es uno de los ejes del plan, con el que se busca fortalecer los vínculos entre las instalaciones portuarias y su entorno, con actuaciones como la del entorno del Edificio del Reloj, que es un espacio clave en las actividades culturales y empresariales del entorno innovador que se está creando en La Marina.

Por su parte, la alcaldesa de València ha afirmado que con “este proyecto gana la ciudadanía ya que el Puerto abre su corazón a todos con un nuevo espacio ajardinado y más amable para pasear y reencontrarse con una de las zonas más bonitas de la ciudad como es la Marina”

Las obras, cuya licitación está prevista se realice de forma inminente, comenzarán tras la demolición del Edificio de la Copa, un edificio que alojó la 32.ª America’s Cup y que se encuentra en desuso. La eliminación de este inmueble permitirá la integración paisajística de toda la plaza lateral al Edificio del Reloj.

Inicio de trámites para la construcción de un nuevo edificio en la Marina

Por otro lado, el Órgano de Cooperación Interadministrativa ha acordado iniciar los trámites para la construcción de una nueva edificación en la Marina: una torre de 108 metros de alto de uso terciario.

El Plan Especial de la Marina prevé que en la parcela, situada entre la plaza de Las Horas, la calle de la Travesía, la antigua Estación Marítima (actualmente, The Terminal Hub) y el tinglado número 4, se construya un edificio que está llamado a ser uno de los principales hitos arquitectónicos de la ciudad por sus características.

La Superficie es de 7.000 metros cuadrados con una edificabilidad de 28.000 metros cuadrados, donde se contemplan 30 plantas y una altura de 108 metros. Además, la nueva construcción tendrá que ser destinada a uso terciario ya sea comercial, hotelero, oficinas y terciario. La inversión privada podría superar los 120 millones de euros.

Durante la reunión se ha acordado que el Ayuntamiento proceda a la depuración física y jurídica de la parcela para la posterior reversión de la propiedad a la Autoridad Portuaria de forma análoga a como se hizo con la parcela de la antigua base del Alinghi. Seguidamente, la Autoridad Portuaria de Valencia licitará la constitución de un derecho de superficie sobre la misma.

La alcaldesa de València y la presidenta de la Autoridad Portuaria han destacado que estos proyectos muestran la colaboración entre el Ayuntamiento y Puerto para ganar espacio para la ciudadanía y afianzar la Marina como polo de emprendimiento y atracción turística.

“Hemos dejado atrás los 8 años donde en este lugar emblemático no ocurría nada. Desde hace dos años, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria están trabajando estrechamente para sacar todo el potencial de esta zona y que los vecinos de la ciudad la sientan como propia”, ha destacado la alcaldesa.