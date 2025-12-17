Los vecinos de Natzaret temen a las inundaciones y piden soluciones

"Los barrios de Natzaret y La Punta se encuentran entre dos cauces, con el puerto y la ZAL haciendo efecto de presa, con un Parque sin Desembocadura abierta al mar, y con la playa de Natzaret y la huerta de la Punta asfaltadas por el puerto". Así al menos lo describe el presidente de la Asociación Vecinal de Natzaret, Julio Moltó, quien presentó en la Junta Municipal del Marítim el pasado 4 de diciembre un total de trece preguntas sobre inundabilidad que a día de hoy siguen sin respuesta.

En la primera de las cuestiones planteadas desde la asociación vecinal se hace referencia al Plan de Acción Territorial de Prevención del Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) que está totalmente anticuado datando del año 2004. Este plan no considera la zona como inundable, y eso a pesar de las inundaciones que ha padecido el barrio en las dos primeras décadas del sigo XXI: en 2004 por las obras del puerto, al estrechar y desviar la desembocadura del cauce histórico bajo una rotonda que afectaron a más de 100 viviendas, colegios y al Centro de Salud; en 2009 por la no finalización del alcantarillado en el PAI de Moreras; y en 2016 por la falta de mantenimiento del alcantarillado que atraviesa las propiedades portuarias en la frontera con nuestro barrio.

Con todo esto se plantea al Ayuntamiento si ha instado a la Generalitat a actualizar el Patricova de forma participativa también en esta parte de la ciudad situada entre los dos cauces del Turia y con las instalaciones portuarias de la ampliación sur sobre las playa de Natzaret haciendo el efecto de presa a la salida de aguas.

Por otra parte, se ha preguntado también al Ayuntamiento si ha actualizado de forma participativa el Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones del PGOU de la ciudad de Valencia.

Desvio de próximas riadas

Entre las cuestiones planteadas desde la entidad vecinal, que se habían adelantado por registro de entrada el 18 de noviembre, se hace referencia a las explicaciones dadas por el Jefe de Bomberos del Ayuntamiento de València en la comisión de investigación de la dana, indicando que el 29 de octubre de 2024 se rozó la tragedia porque el Turia estuvo apunto de desbordarse en el Assud del Repartiment hacia el cauce histórico.

"El 29 de octubre de 2024 se rozó la tragedia porque el Turia estuvo apunto de desbordarse en el Assud del Repartiment hacia el cauce histórico"

En ese sentido, la AV de Natzaret pregunta al Ayuntamiento si ha hecho las gestiones necesarias para recrecer el muro del Assud del Repartiment para que las riadas se desvíen hacia el cauce del Sur. También se ha incluido otra pregunta en la que se consulta si se ha encargado la actualización del “informe sobre el riesgo de inundación de 2010 tal y como contestó el Servicio de Bomberos”, y también se ha pedido información sobre si habrá un periodo de alegaciones para facilitar la participación ciudadana.

Cauce del Turia

La asociación de Natzaret también ha consultado si hay algún plan para recuperar el ancho del cauce del rio ahora ocupado por el ruinoso circuito de Fórmula 1 para facilitar la capacidad de desagüe. También si hay alguna previsión para descontaminar, dragar y renaturalizar la parte final del cauce desde el puente del ferrocarril hasta el puente de Astilleros para mejorar la salubridad y la capacidad de desagüe.

Asimismo, se ha hecho referencia a la cuestión de que el barrio de Natzaret esté a menor cota que el PAI del Grao, preguntando si, en ese caso, el Ayuntamiento piensa revisar las cotas de los muros del cauce entre el puente del ferrocarril y el de Astilleros. También si el Ayuntamiento piensa reforzar la cimentación del puente de Astilleros y recuperar el ojo o vano que se cegó para hacer la curva de entrada del circuito de Fórmula 1 al puerto y mejorar la salida de aguas.

Parque de Desembocadura

El Parque de Desembocadura tiene que recuperar la salida abierta al mar para evitar o disminuir el riesgo de inundación cada vez más importante por la emergencia climática. En ese sentido, la AV de Natzaret ha preguntado si existe un compromiso de todos los grupos municipales de gobierno y oposición para hacerlo posible.

También se señala que en el documento del Ciclo Integral del Agua de fecha 1 de octubre de 2015 "Condicionantes medioambientales hidráulicos para la conexión del jardín del Turia con el mar” se contempla un listado de actuaciones en el sistema municipal de saneamiento (SMS) necesarias en el tramo final del cauce viejo del rio Turia. Por tanto se pregunta en este caso qué previsiones tiene el Ayuntamiento para ejecutar las obras pendientes en el final del cauce histórico del Turia para dar la solución hidraúlica del final del cauce a la que se comprometieron el Ayuntamiento y el Puerto en el convenio de colaboración de 19 de mayo de 1986 para la ampliación sur sobre la playa de Natzaret.

Infraestructura portuarias

Para evitar el efecto presa del puerto hay que permeabilizar las infraestructuras portuarias construidas entre los dos cauces sobre la playa de Natzaret, la Punta y parte de Pinedo. Por eso, otra de las preguntas hechas por la entidad vecinal ha sido si hay un compromiso de todos los grupos municipales a hacerlo posible.

También se indica que en el pasado se asfaltó la playa de Natzaret y la huerta de la Punta aumentando el riesgo de inundación en esta parte de la ciudad. La ZAL del puerto también está construida a mayor cota que la Punta y Natzaret.

Por tanto, en este caso la pregunta es si finalmente los tribunales permiten la urbanización de la ZAL, ¿tiene el Ayuntamiento y el puerto algún plan que rebajar la cota, permeabilizar el suelo, construir jardines inundables, y redimensionar el alcantarillado portuario para evitar las escorrentias hacia Natzaret y la Punta y mejorar la capacidad de desagüe hacia el mar?

Por último, otra de las preguntas es si el planeamiento aún sin aprobar del Área Funcional 10 tiene previsto eliminar las escorrentías hacia Natzaret y construir jardines inundables entre la ZAL y el Camino de la Punta al Mar.