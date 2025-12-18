Casi 1.000 bebés valencianos nacieron este año con un cheque de 300 euros debajo del brazo

El Ayuntamiento de València ha concedido cerca de 1.000 cheques bebé de 300 euros durante el primer año de funcionamiento de estas ayudas dirigidas a fomentar la natalidad y apoyar la conciliación familiar. El portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha hecho un balance del desarrollo y funcionamiento de estas ayudas, que fueron aprobadas a finales del pasado año, 2024, con un presupuesto total de 1,5 millones de euros.

En su primer año de funcionamiento, desde el 1 de enero, se han concedido ya casi 1.000 ayudas por el nacimiento, adopción o acogimiento de otros tantos menores en la ciudad, una cifra que se verá ampliada, dado que la convocatoria estará en vigor hasta el próximo 31 de diciembre. Tal como ha recordado el concejal, la finalidad de esta ayuda es apoyar a las familias ante los gastos derivados del nacimiento o adopción de hijos e hijas, y facilitar la conciliación familiar. De hecho, los solicitantes de las ayudas son padres o madres biológicos, personas adoptantes, tutores o personas acogedoras. Se exige que, al menos una de ellas esté como mínimo cuatro años empadronada en el municipio de València, en el momento del nacimiento o al inicio de la convivencia de la adopción o acogimiento. Además, la familia solicitante también debe haber empadronado a la persona menor de edad en el municipio.

Aumento de 100 euros en cada ayuda

El Ayuntamiento mantendrá esta convocatoria durante el próximo ejercicio, 2026, con las mismas condiciones, y se prevé incrementar la dotación económica en 100 euros por ayuda, hasta alcanzar los 400 euros por cada nacimiento, acogimiento o adopción.

Tal como ha recordado Caballero, “estas ayudas se enmarcan en la política municipal de apoyo a las familias, la conciliación y la cohesión social; y se conceden mediante procedimiento de concurrencia no competitiva, de manera que se garantiza la igualdad de trato entre todas las personas solicitantes que cumplan los requisitos establecidos”.

Caballero ha recordado que el objetivo de estas ayudas “es aliviar el impacto económico inicial que supone la llegada de un nuevo miembro a la unidad familiar, desde pañales hasta ropa, comida y artículos básicos. Los gastos en los primeros meses son significativos –ha añadido- y este apoyo puede marcar una diferencia”. “Es una forma de igualar oportunidades, ayudando especialmente a aquellas familias con menos recursos para las cuales este importe puede ser clave”, ha subrayado.

El concejal ha concluido reiterando la voluntad del equipo de gobierno local de “fomentar la natalidad”. “Somos conscientes de que muchas parejas retrasan o renuncian a formar una familia debido a la inseguridad económica, y esta medida envía un mensaje claro: en València, las familias cuentan con el respaldo de su Ayuntamiento”, ha afirmado.