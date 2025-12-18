Abre al público el paso inferior que une las estaciones de metro Xàtiva y Alacant

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha inaugurado esta mañana el nuevo paso inferior que une las estaciones de metro Xàtiva y Alacant. Se trata de una infraestructura que facilitará el trasbordo entre las líneas de metro 3, 5 y 9, que atraviesan todo el centro de la ciudad, con la línea 10, que va de Alacant a Natzaret pasando por la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Estos 250 metros de túnel permanecerán abiertos durante el horario de funcionamiento del metro y cerrará por las noches.

La finalización de estas obras han permitido también abrir al tráfico la calle Alicante, tal como se anunció después de abrirse hace un mes la calle Castellón. Hay que tener en cuenta que los trabajos para la construcción de este túnel, cuyo coste ha superado los 24 millones de euros, se iniciaron en marzo de 2023 y, por tanto, han durado cerca de tres años con una gran afectación al comercio y a los vecinos de la zona. Desde hace un mes estaba abierto el tramo de la calle Alicante hasta el cruce con la calle Castellón y ahora ya se ha abierto al completo, coincidiendo con el grueso de la campaña de Navidad.

Al acto ha asistido el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, por indisposición de la alcaldesa, María José Catalá.

Recorrido de autoridades por el nuevo paso inferior. / José Manuel López