Todo preparado para el cierre de la calle Jorge Juan de València

La llegada de la señalización anuncia que, en el centro de València, se va a llevar a cabo una de las acciones de urbanismo táctico más importantes de las llevadas a cabo recientemente. Y que, aunque tendrá carácter efímero, será un ensayo general de lo que vendrá en el futuro.

Así, a partido del sábado sábado 20 de diciembre quedará cerrada al tráfico la calle Jorge Juan en el tramo comprendido entre las calles Sorní y Ciril Amorós. Tan solo podrán acceder a ella los vecinos y los servicios públicos.

Se trata de una prueba piloto porque durará solo hasta el 6 de enero, cuando se haya completado el calendario navideño. Pero lo que se prevé para el futuro es convertir esta calle, una de las más importantes de la zona comercial, en peatonal permanente en un futuro.

Ubicada en el Pla del Remei, una de las zonas más nobles de la ciudad, Jorge Juan es, en estos momentos, una de las calles con más vida comercial, que reúne un número importante de tiendas selectas de confección, junto con hornos de amplia tradición y tiendas de regalo.

La peatonalización, de todos modos, tendrá que respetar el acceso tanto a viviendas que tienen aparcamiento como la salida del aparcamiento de los bajos del Mercado Colón.

La peatonalización ha sido solicitada en los Presupuestos Participativos y se trataría, en todo caso, de un proceso mixto, en el que el acceso desde la calle Jorge Juan estaría limitado a los usuarios de los aparcamientos de fincas y, a mitad del mismo (toda la fachada del Mercado), universal, al tener que dar acceso a los clientes del parking. Pero dí que perdería el carácter "universal" que tienen calles paralelas que han sido pacificadas, como las de Conde Salvatierra, Isabel la Católica, Hernán Cortés o Pizarro. Con esta accion quedaría todavía pendiente darle una solución a Grabador Esteve, que mantiene una estructura muy parecida a la actual de Jorge Juan. En el caso de llevarse a cabo, el último tramo, desde Cirilo Amorós, sí que se mantendría con circulación universal, ya que es una vía de escape para el tráfico que atraviesa el barrio y la otra salida, Grabador Esteve, suele tener bastantes problemas de atasco en el cruce semafórico.

45 plazas de aparamiento perdidas

La calle Jorge Juan precisará, en el caso de peatonalizarse, una reforma profunda, puesto que ahora tiene dos aceras -una de ellas ancha y otra bastante estrecha- separadas de la calzada por un bordillo amplio. De momento, la acción permitirá a los peatones poder transitar libremente, sin circulación de coches y sin vehículos aparcados. Precisamente, el sector que quedará peatonalizado impedirá el aparcamiento en superficie en ambos lados de la calle, algo que hacen cerca de 45 vehículos en máxima ocupación.

Jorge Juan ha perdido mucho flujo de tráfico desde que se cortó el acceso desde la calle Colón. Desde entonces solo recibe vehículos que vienen de la calle Sorní. Esto, unido a la dificultad para detenerse hace prever que, a efectos viales, no tenga excesiva afectación.

En cuanto a la circulación en bici o vehículos de movilidad personal, las personas usuarias tendrán que bajar y continuar por este tramo a pie.

Movilidad navideña

La medida de cerrar al tráfico rodado la calle Jorge Juan se suma a las restricciones a la circulación en el centro de la ciudad que se aplican del 19 al 29 de diciembre y del 1 al 5 de enero, en horario de 17:00 a 22:00 horas, con el objetivo de garantizar la seguridad vial en un entorno muy concurrido estas fechas.

Para ello, se cuenta con un dispositivo especial reforzado de Policía Local que establece controles de saturación en las siguientes vías de acceso al centro de la ciudad: calle de la Pau con Marqués de Dosaigües, avenida de l’Oest con Quevedo, Sant Vicent Màrtir con Periodista Azzati, Sant Vicent Màrtir con Sant Pau, Xàtiva con plaza Sant Agustí y Xàtiva con Marqués de Sotelo. Estos cortes pueden ser ampliados, modificados o reducidos en función de las necesidades.

Adicionalmente, se establecen controles preventivos en Colón con Porta de la Mar; Gran Vía Marqués del Túria con Comte de Salvatierra, Isabel la Catòlica y Pizarro; y Gran Vía de les Germanies con la calle Russafa.

La Policía Local puede proceder a realizar cortes y/o desvíos para el tráfico en general, permitiéndose sólo el paso, en caso de resultar posible, a personas con movilidad reducida, transporte público, residentes, acceso a aparcamientos públicos y privados, y aquellos vehículos que realicen labores de carga y descarga en horario singular. Asimismo, pueden permitir el paso a aquellos vehículos que a su criterio puedan o deban acceder por razones de interés general o necesidad urgente inaplazable.

También se establece un dispositivo policial de gestión de la movilidad, de 17:00 a 22:00 horas, durante las mismas fechas, en los siguientes puntos: Centro Comercial El Saler, Centro Comercial Aqua y Corte Inglés de avenida de França, Nuevo Centro, Centro Comercial Arena y Feria de Navidad.

Desvíos de la EMT

Del 19 al 31 de diciembre así como del 1 al 6 de enero, en horario de 17:00 a 22:00 horas, las líneas 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 19, 31, 32, 35, 40, 70, 71, 72 y 81 ven modificado su recorrido. Se informa de los desvíos y paradas en la web y en la App de la EMT València.