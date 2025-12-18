Herida grave al ser arrollada por una carretilla elevadora en las obras de Pérez Galdós

Una mujer de unos 40 años ha resultado herida de gravedad, aunque no se teme por su vida, tras ser atropellada por una carretilla elevadora que realizaba trabajos en las obras de la avenida Pérez Galdós de València cuando la víctima cruzaba por un paso de peatones. Según ha podido saber este periódico la carretilla le habría pasado por encima de las piernas provocándole serias lesiones en las extremidades.

Al parecer el arrollamiento ha tenido lugar sobre las 12.20 horas de esta mañana en la confluencia de esta avenida con el Paseo de la Pechina. Según han confirmado fuentes policiales este periódico la víctima fue asistida en el lugar del accidente por una unidad del SAMU que posteriormente la trasladó al Hospital Doctor Peset.

La Unidad de Tráfico de la Policía Local de València ha abierto una investigación para averiguar las circunstancias del accidente y si en el momento del atropello el semáforo para peatones estaba en verde o si por el contrario, la mujer cursó de forma indebida.