Todo listo para la llegada de los nuevos chiringuitos a la Malva-rosa

Últimos trabajos para acondicionar el solar donde se colocarán los módulos prefabricados del nuevo "Bobo"

El suelo acondicionado para la colocación de los módulos.

El suelo acondicionado para la colocación de los módulos. / F. Calabuig

Redacción Levante-EMV

València

Máquinas, operarios, propietarios y curiosos... La playa de la Malva-rosa ha sido durante todo el día de hoy un constante ajetreo para preparar la instalación del primer chiringuito modular que llegará a esta playa en sustitución de los viejos merenderos del Paseo Marítimo de València. Este primer restaurante modular será el del "Bobo" y luego llegará el turno de La Murciana y La Alegría de la Huerta. En total, en esta primera fase serán reemplazados cinco restaurantes y el año que viene otros cinco.

Los nuevos chiringuitos modulares superan los 200 metros de superficie total, con terraza abierta al mar y una esperanza de vida de entre 50 y 75 años. Su construcción se está llevando a cabo en una empresa de Almussafes y el coste final de cada uno de los restaurantes rondará los 800.000 euros.

Acondicionamiento del suelo

Para colocar los módulos, el solar donde se encontraba el Bobo ha sido acondicionado con base de tierra y encofrado sobre la que se colocarán los módulos de hormigos que conformarán la estructura de cada restaurante.

En este caso, la operación ha llegado con más antelación de la prevista y la idea es que esté de nuevo operativo, con la nueva forma y distribución, para el mes de marzo.

Trabajos de acondicionamiento del solar.

Trabajos de acondicionamiento del solar. / F. Calabuig

