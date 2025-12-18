Lo Rat Penat acusa al Arzobispo de hacer "pancatalanismo"

Lo Rat Penat ha vuelto a tener una polémica con el arzobispo Enrique Benavent a cuenta del cartel del Cant de la Sibil·la, celebrado el pasado día 16 en la Catedral, en el que se anuncia la participación de la Escolanía de la "Mare de Déu dels Desemparats". La entidad le "recuerda" a Benavent que "ya no está en Tortosa" y creen que "no se ha enterado que València no pertenece a la Conferencia Episcopal Tarraconense". En alusión a no nombrarla como "Desamparats", por lo que su presidente, Josep Vicent Navarro, lo tilda como "un insulto a la Virgen, a los valencianos y a nuestro patrimonio religioso es histórico", calificándolo de "reprobable" que "se une hasta el sagrado nombre de la Virgen para hacer proselitismo pancatalanista".