Los vecinos se oponen a un "Nou San Marcelino" de 1000 pisos

El nuevo PAI de San Marcelino con 945 viviendas aproximadamente –236 de protección pública– avanza en su tramitación. El plazo de exposición pública acaba de cerrar tras recoger las alegaciones presentadas por la asociación vecinal del barrio y numerosas entidades adheridas, que buscan mejorar el futuro desarrollo de LandCo y la valenciana Urbem para integrarlo mejor en la actual trama urbana.

En concreto, la entidad ha presentado un conjunto de alegaciones con con asesoría técnico-jurídica que tienen por objeto garantizar la coherencia del PAI con la morfología e identidad del barrio; asegurar una movilidad sostenible y un espacio público de calidad; proteger el patrimonio histórico, industrial y etnológico preexistente; compensar el crecimiento demográfico con dotaciones suficientes; incorporar la perspectiva social y de regeneración urbana; y exigir los estudios previos y avales técnicos que la LOTUP exige.

Estas alegaciones cuentan con el apoyo de otras entidades como la Federació d’Associacions Veïnals de València, Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí, Cáritas parroquial Sant Marcel·lí, Falla Ingeniero José Sirera-Pío IX, Asociación Mujeres y Cultura, Centro de Tiempo Libre 3ª edad de San Marcelino, Asociación Cultural del barrio de San Marcelino, Club Colegio Salgui EDE, Club de bàsquet Petraher, CDA San Marcelino y Centro Municipal de Actividades de Personas Mayores San Marcelino.

Durante los días 17,18 y 19 de octubre del pasado año 2024, la Associació Veïnal de Sant Marcel·lí organizó talleres de participación ciudadana con la finalidad de dar a conocer el PAI en el barrio y particularmente en las zonas afectadas por el mismo. En estos talleres se pulsó el parecer de los vecinos y entidades participantes y se hizo hincapié entre otras cuestiones, en la necesidad de contar con nuevos equipamientos sanitarios, educativos socioculturales y deportivos que se adapten al crecimiento demográfico previsto.

En favor del Corredor Verde

Se consideró también que el llamado Corredor Verde sería una pieza fundamental en ese proceso de conexión interbarrios que dotaría de un cinturón verde necesario al sur de la ciudad. Fruto de ese trabajo participativo han salido las presentes alegaciones que intentan conformar un barrio futuro digno y habitable, pero también integrado, sin una separación urbanística y social como puede ocurrir en otros distritos periféricos de la ciudad, donde crecen desarrollos con el prefijo "Nou" y precios de vivienda que expulsan a los vecinos con arraigo.

“Queremos recordar que la entidad vecinal, que este año cumplirá 50 años, desde sus inicios en 1976 ha venido luchando por la dignificación del barrio y su vinculación con el resto de la ciudad”, recalcan en la asociación de San Marcelino. "Ayer con el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de 1981 y hoy con el PAI hay que reivindicar lo mejor para el barrio. Es por ello que el ayuntamiento debería estimar las alegaciones presentadas y permitir la participación vecinal en la toma de decisiones sobre el futuro barrio algo que evite que se convierta en un nuevo "no-barrio" más, sin personalidad y desconectado de su propio tejido social", insisten.

Las cifras del PAI

El objeto de la modificación del PRI es proponer una nueva ordenación pormenorizada que cumpla con el urbanismo actual, garantizando la adecuada integración urbana del ámbito espacial en el que se inserta la Unidad de Ejecución con los elementos que conforman sus condicionantes de contorno: la ordenada trama urbana del barrio de Sant Marcel·lí y la ejecución de las obras del nuevo canal de acceso para la integración de la Alta Velocidad (AVE) en la ciudad de València.

El ámbito del sector tiene una superficie de 87.093 m2 de suelo. El uso dominante es el residencial, siendo compatible el uso terciario. La edificabilidad del sector es de 87.150 m2 de techo. De ellos, la edificabilidad residencial es de 75.538,55 m2 de techo y la edificabilidad terciaria es de 11.611 m2. Se prevén 945 viviendas aproximadamente, 236 de ellas estarán destinadas a vivienda de protección pública.

El suelo dotacional público tiene una superficie de 68.238 m2 de suelo, de los que 31.000 m2 son de zonas verdes, 8.797 m2 son para equipamientos y el resto, 28.430 m2, es red viaria. El plazo previsto de ejecución de las obras será de 24 meses. El presupuesto de ejecución material es de 10,8 millones de euros.