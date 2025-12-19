Emivasa prueba un plan de infaestructuras hídricas para proteger València de posibles emergencias

El Consejo de Administración de Emivasa -la empresa mixta que gestiona el servicio público de suministro de agua y el abastecimiento domiciliario- ha aprobado el Plan Quinquenal de Inversiones 2026-2031, con el voto favorable de todos los grupos políticos municipales. Este plan pretende atajar las debilidades que afloraron a raíz del apagón eléctrico general del pasado mes de abril y, en especial, tras la riada del 29 de octubre de 2024. Emivasa ha acordado iniciar de manera inmediata las primeras obras incluidas en el Plan de Infraestructuras Criticas, que fue presentado recientemente por la alcaldesa de València, María José Catalá.

En este sentido, el Consejo ha autorizado una primera batería de obras, mejoras e inversiones que se iniciarán ya el próximo ejercicio 2026 por un total de 21 millones de euros. Entre las actuaciones cabe destacar, en el capítulo dedicado a asegurar una mayor fortaleza en el sistema, la adquisición de los grupos electrógenos necesarios para reforzar la autonómica energética de la planta potabilizadora de La Presa. Además, y de manera progresiva, se van a iniciar las obras que permitirán conectar la red en baja de agua potable en diferentes puntos de la ciudad para reforzar el suministro en situaciones de emergencia. Todas estas inversiones suman un total de 5,5 millones de euros.

Además, y por un valor total de otros 5 millones de euros, se va a desarrollar un ambicioso plan de modernización de la red de agua potable con la renovación de tuberías, el refuerzo arterial en la zona norte de la ciudad o en la zona del Palacio de Justicia, entre otros sectores.

Obras para el abastecimiento contra incendios en La Devesa

Emivasa ha aprobado también iniciar las obras para ejecutar el abastecimiento de agua contra incendios en la Devesa de El Saler como primer paso para completar de manera efectiva la ampliación de la red de cañones de agua para prevenir incendios. El Plan de Inversiones de 2026 recoge también una partida específica en materia tecnológica para reforzar el puesto de telemando que controla el conjunto de la red hidráulica de la ciudad.

Emivasa tiene previsto, con el fin de optimizar el uso del agua en la ciudad, realizar las obras necesarias para aprovechar el agua del nivel freático procedente de los achiques de la red de Metrovalencia. Hasta el momento, esa agua limpia procedente del subsuelo se conduce hasta la planta depuradora de Pinedo cuestión que se pretende corregir con esta actuación valorada en 1,3 millones de euros.

Por último, cabe destacar que se ha aprobado también una partida económica para la compra e instalación de nuevas fuentes PUDSAR por la ciudad. Estas fuentes de nueva generación dispensan agua gratis, filtrada y fría a todos los ciudadanos y el objetivo del Ayuntamiento es extender su implantación para asegurar que lleguen a todos los barrios de la ciudad.

Tarifas de consumo y servicio

Cabe destacar además que el Consejo ha aprobado mantener para el ejercicio 2026 la tarifa correspondiente al consumo y al servicio. Además, respecto a la tarifa de inversión se ha aprobado que a partir del mes de octubre, cuando se deja de pagar el recargo de la recuperación del canon de saneamiento, se destine ese importe, a financiar este Plan Quinquenal que fortalecerá la red de suministro de agua ante posibles crisis. De este modo, las obras podrán empezar de manera inmediata y su cobro tendrá carácter transitorio y finalista sin renunciar por ello a recurrir a cualquier otra vía de financiación.