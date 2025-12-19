Compromís, sobre el veto a una convivencia vecinal en Malilla: "La ciudad no es de Catalá"

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha afeado al ayuntamiento que haya vetado una jornada de convivencia vecinal en Malilla, de la que formaban parte nueve entidades del barrio. "Catalá tiene un problema con que la ciudadanía se exprese y se organice libremente para realizar actos en las calles de València. Hemos visto cómo se ha denegado el permiso a la AVV de Malilla para un acto el día 20, para que niños y niñas de las escuelas del barrio cantaran villancicos, como si fuera una actividad peligrosísima. Y lo hace con argumentos peregrinos, porque, en definitiva, no existe ninguna justificación para vetar este tipo de actos", ha señalado Robles.

"Además, se engaña al vecindario, porque en la última Junta de Distrito de Russafa la concejala Paula Llobet aseguró que mediaría para que se concediera el permiso a esta actividad de Navidad, pero la concejalía de su compañero Carbonell mira hacia otro lado", ha continuado la valencianista. "Pero ya vimos cómo a la UCE, curiosamente el mismo día, le denegaron el permiso y solo se rectificó cuando convocaron una rueda de prensa y lo denunciaron públicamente".

Por ello, Robles ha querido recordarle a la alcaldesa "que la ciudad no es solo el centro y que debe garantizar actividades tanto en el centro como en los barrios. Y si no hay suficientes efectivos de la Policía Local, que se reorganice o, mejor aún, que dote de más medios a la seguridad ciudadana. La señora Catalá debe acabar ya con el ‘cerrojazo’ a las entidades que ha impuesto. La ciudad no es suya, sino de los vecinos".